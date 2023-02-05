Но это был полный чип, а видеокарты получат урезанный.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Точные сроки выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и вариантов RTX 4060 остаются неизвестными, тем не менее, слухи об этих моделях продолжают множиться и накануне в Сети заметили результаты тестирования якобы инженерного образца видеокарты на базе полнофункционального графического процессора AD106. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на пользователя китайского форума ChipHell под псевдонимом panzerlied.

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Полнофункциональный вариант AD106 содержит 36 вычислительных блоков SM и 4608 CUDA-ядра. Модели GeForce RTX 4060 Ti приписывают урезанную версию AD106-350 — 34 блока SM и 4352 CUDA. Характеристики выглядят неоднозначно, в глаза бросается существенный регресс по видеопамяти: 128-битная GDDR6 с общей пропускной способностью 288 ГБ/с, что существенно ниже показателя 448 ГБ/с базовой модели RTX 3060 Ti.

По количеству функциональных блоков полный AD106 уступает GA104-200 в RTX 3060 Ti, но его рабочие частоты более чем на 40% выше, а кэш-памяти 2-го уровня в 8 раз больше. В итоге результаты бенчмарков 3DMark показывают производительность на уровне RTX 3070 Ti, причём в распоряжении автора тестирования была официально несуществующая модификация на 16 ГБ.

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В 3DMark результаты образца от 10% хуже до 3% лучше таковых для RTX 3070 Ti в стандартных тестах, но в тесте DXR Feature Test образец оказался на 25% лучше, что говорит о существенном превосходстве новой архитектуры в трассировке лучей. В AIDA64 вычислительная производительность FP32 достигла 26 Тфлопс, что на 13% выше показателя RTX 3070 Ti и позволяет определить пиковую частоту графического процессора — примерно 2,8 ГГц. При этом максимальное энергопотребление составило 180 Вт и это то на 26% меньше запросов RTX 3070 Ti. Также приводится сравнение с видеокартой на базе TU104 (RTX 2080 SUPER), в данном случае AD106 от 16% до 76% быстрее в 3DMark.