Вроде как, даже получилось удерживать температуры в норме.

Ryan ODee, Unsplash

Наверняка, найдётся немало владельцев производительных ПК, которые хотели бы переместить свою сборку в небольшой компактный корпус и избавиться от шума, организовав пассивное охлаждение. В случае с флагманскими процессорами, если это не специальные варианты с пониженным энергопотреблением, вряд ли удастся успешно отводить сотни ватт тепла пассивным кулером, или всё-таки удастся? Пользователь Reddit под псевдонимом That-Desktop-User испытал цилиндрический брусок меди весом около 4 кг в качестве пассивного охлаждения и получил довольно интересные результаты, сообщает TechPowerUp.

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Многие подробности эксперимента не уточняются, в частности, какая точно модель процессора тестировалась. По озвученной информации, в простое температура была на уровне 35°C, а под нагрузкой поднялась до 80°C. Был ли дополнительный обдув, сколько длилось тестирование, непонятно. Эксперимент одновременно интересный и бессмысленный, любой радиатор должен быть эффективнее куска металла за счёт большей теплообменной поверхности, а охлаждающие способности медного цилиндра, скорее всего, преимущественно заключались только в возможности аккумулировать тепло — если бы эксперимент был длительным, цилиндр постепенно разогрелся бы до высокой температуры.