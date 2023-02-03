В Сети появилось предполагаемое изображение этих GPU.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

NVIDIA представила бюджетные видеокарты GeForce RTX 40 в серии для ноутбуков, включая модели RTX 4060 и 4050. Когда они доберутся до настольных ПК, неизвестно. По слухам, в основе этих видеокарт графические процессоры под кодовыми обозначениями AD106 и AD107 соответственно. Младшие GPU и так обычно совсем небольшие, а в новом поколении NVIDIA доступен продвинутый 5-нм техпроцесс TSMC, интересно, какого размера будут AD106 и AD107. На вопрос ответил блогер Moore's Law is Dead, опубликовавший в Twitter* предположительно изображения этих чипов, сообщает Wccftech.

реклама

Кристаллы так сфотографированы, что маркировки не видно, остаётся верить инсайдеру на слово. Похоже, что GPU были сфотографированы в ноутбуках, на что намекает присутствие специальных защитных элементов по периметру подложки. По приблизительным оценкам, размер графического процессора AD106 составляет около 180…190 мм2, что примерно на 30% меньше GA106. Площадь AD107 составляет 150…160 мм2, что на 20% меньше GA107.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Ноутбуки NVIDIA с дискретными видеокартами GeForce RTX 4070, 4060 и 4050 появятся чуть позже флагманских моделей, начало продаж ожидается 22 февраля. Пока неизвестны планы NVIDIA на выпуск настольных видеокарт, основанных на AD107.