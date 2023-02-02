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В 3DMark протестировали NVIDIA RTX 6000 Ada с самым производительным GPU Ada Lovelace на сегодня
GPU самый производительный, но память медленнее, а также сильнее ограничения по TDP.
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Vishal Bansal, Unsplash

Обладателем самого производительного графического процессора NVIDIA Ada Lovelace на сегодняшний день является не игровая видеокарта GeForce RTX 4090, а профессиональная RTX 6000 Ada. В частности, используемый RTX 6000 Ada вариант графического процессора AD102 содержит на 10% больше CUDA-ядер (18176) и примерно на 10% производительнее RTX 4090, если говорить о вычислительных операциях FP32. Однако про-вариант для игр не предназначен, у него 48 ГБ памяти, но более медленной GDDR6 с коррекцией ошибок, а также компактное охлаждение с центробежным вентилятором для простоты размещения в рабочих станциях и серверных стойках — отсюда и более жёсткие ограничения TDP в 300 Вт. Может ли RTX 6000 Ada сравниться или опередить RTX 4090 в игровых нагрузках? На вопрос ответил пользователь Reddit под псевдонимом Healthy-Blood-54, опубликовав результаты тестирования в 3DMark, сообщает VideoCardz.

Источник: Healthy-Blood-54, Reddit

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Владелец утверждает, что под нагрузкой видеокарта нагревается до 85°C при скорости вентилятора на уровне 70%. Единственный опубликованный снимок показывает графическую оценку 30518 баллов в 3DMark TimeSpy, что примерно на 15% меньше, чем у RTX 4090. Однако пользователь утверждает, что до недавнего обновления Windows результат достигал 36844 баллов — это уже эквивалентно RTX 4090 и даже больше. Так что модель может догнать и опередить RTX 4090 при меньшем энергопотреблении. Как отметил автор в одном из комментариев, только профессиональные модели могут годами работать в режиме 24/7.

Источники
Healthy-Blood-54, Reddit
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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