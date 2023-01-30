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Разработчики GIMP допускают выход значительного обновления до версии 3.0 в этом году
Опубликован годовой отчёт развития открытого и бесплатного графического редактора.
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Разработчики известного многим растрового графического редактора с открытым исходным кодом GIMP уже долгое время идут к релизу версии 3.0. Работы очень много: интерфейс программы переносят на фреймворк GTK3, улучшается совместимость с перспективным композитором Wayland, вносятся изменения в процесс сборки, всё это сопровождается расширением основных возможностей программы и многими другими изменениями. Похоже, что в этом году разработчики могут наконец-то приблизиться к релизу, отмечает Phoronix со ссылкой на недавно опубликованный отчёт проекта за 2022 год.

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Один из текущих разработчиков Жан Пажес (Jehan Pagès) допускает выход в 2023 году кандидатов на релиз GIMP 3.0 и даже релизной версии, но берётся ничего обещать: «Я не должен называть даты, так что не воспринимайте это как обещание. Может быть, это просто глупый сон глупого человека: в настоящее время я планирую выпуск GIMP 3.0.0 в 2023 году или, по крайней мере, наших первых кандидатов на выпуск». Специалист также напомнил, что переход от версии 2.8 к 2.10 длился 6 лет, GIMP 2.10 существует уже около 5 лет, так что пока переход на новую версию находится в рамках предыдущего цикла, но Пажес дал понять, что нужно двигаться к завершению разработки обновления.

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Больше о развитии GIMP в прошлом году и планах на текущий год можно узнать из официального отчёта.

Источники
GIMP
Phoronix
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#обновления #программы #gimp #графические редакторы
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