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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Microsoft приступила к автоматическому обновлению пользователей Windows 11 21H2 до 22H2
Обновление придёт и установится автоматически.
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Если вы по-прежнему используете Windows 11 версии 21H2, распространение которой началось 4 октября 2021 года, и пока скептически относитесь к обновлению до новой версии 22H2, выпущенной в сентябре прошлого года, стоит обратить внимание на то, что Microsoft объявила о начале процесса автоматического обновления. Как сообщает Neowin, на странице со списком известных проблем Windows 11 21H2 появилось сообщение о начале процесса автоматического обновления потребительских и неуправляемых бизнес-устройств до версии 22H2.

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Автоматическое обновление обосновывается стремлением к повышению безопасности за счёт использования более новой версии операционной системы, при этом до окончания поддержки Windows 11 21H2 остаётся ещё около девяти месяцев и неизвестно о каких-либо существенных недостатках этой версии в плане безопасности. Похоже, что Microsoft хочет быстрее перевести пользовательскую базу на новую версию, не дожидаясь даты окончания поддержки предыдущей. Обновление должно автоматически загрузиться через центр обновления и установиться на устройство, так что стоит приготовиться и предпринять необходимые меры, в зависимости от своих предпочтений.

Источники
Microsoft
Neowin
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#microsoft #windows 11
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