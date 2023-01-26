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Низкопрофильный кулер Akasa высотой 41,3 мм охладит 65-ваттные процессоры AMD AM5
Модель AK-CC1110EP01 подойдёт для охлаждения и других моделей с TDP 65 Вт.
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Новые 65-ваттные процессоры AMD Ryzen 7000 могут рассматриваться, как основа очень компактной сборки. Процессоры не требуют массивных систем охлаждения, в случае Ryzen 9 7950 и 7900 комплектный Wraith Prism вполне неплохо справляется со своей задачей, но по высоте комплектные решения могут не подойти для некоторых HTPC и SFF сборок. На рынке уже появились более компактные решения, есть премиальные и довольно производительные, а есть попроще — компания Akasa готовит новый компактный и простой кулер AK-CC1110EP01 с вентилятором толщиной 10,8 мм, сообщает hermitage akihabara.

Источник: Akasa

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Основой кулера является цельный алюминиевый радиатор, крепление на клипсе совместимо со стандартными системами AMD AM5, AM4 и др. Диаметр крыльчатки вентилятора 80-мм, он поддерживает ШИМ-регулирование в диапазоне скоростей от 600 до 3000 об/мин, максимальная подача 26,53 кубических футов в минуту (CFM). Кулер предназначен для охлаждения процессоров с тепловым пакетом 65 Вт, его вес 222 грамма, а в высоту он занимает всего лишь 41,3 мм, что меньше, чем у комплектных вариантов процессоров Ryzen 7000. Цена не уточняется.

Источники
Akasa
hermitage akihabara
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#amd #системы охлаждения
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