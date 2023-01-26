Samsung Electronics сообщила о глобальном дебюте 43-дюймового монитора Odyssey Neo G7 (G70NC), который впервые в серии предлагает широкоформатную Quantum Mini-LED панель. Технология Samsung Quantum Matrix точно управляет плотным массивом светодиодов Quantum Mini, улучшая цветопередачу, обеспечивая насыщенный чёрный цвет и высокую детализацию, даже в тёмных игровых сценах.
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Монитор ориентирован на игры и другие развлечения, максимальное разрешение 4K (3840×2160), частота обновления до 144 Гц, отклик 1 мс (MPRT), поддерживается переменная частота обновления (VRR) с технологией AMD FreeSync Premium Pro. Монитор обладает сертификатами VESA Display HDR600 и HDR 10+, матовой антибликовой поверхностью. Для подключения есть разъём DisplayPort (1.4a) и пара HDMI (2.1), присутствует встроенный Wi-Fi и Bluetooth, что позволит подключить контроллер или смартфон, чтобы насладиться мобильными играми на 43-дюймовом экране.
В числе поддерживаемых технологий:
- Flex Move Screen позволяет эмулировать размеры экрана от 43 до 20 дюймов и изменять положение области вывода.
- Samsung Game Bar для быстрого просмотра и изменения основных настроек монитора, таких как частота кадров, соотношение сторон, HDR, VRR, время отклика и режим Game Picture.
- Samsung Smart Hub может расширить возможности монитора до Smart TV, а Samsung Gaming Hub является универсальной платформой для облачных игр.
Odyssey Neo G7 поступает в продажу в первом квартале 2023 года, точные сроки зависят от региона.
- Источники
- Samsung Electronics