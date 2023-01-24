Они справятся с 65-ваттными процессорами Ryzen 7000.

AMD выпустила 65-ваттные процессоры Ryzen 7000 ранее в этом месяце, в частности, модели подойдут для сборки компактных систем класса HTPC или SFF. Для таких случаев компания Noctua представила новые низкопрофильные воздушные кулеры NH-L9a-AM5 в стандартном исполнении и чёрном chromax.black, высота кулеров составляет всего лишь 37 мм включая предустановленный 92-мм вентилятор NF-A9x14 толщиной 14 мм. Полные размеры с установленным вентилятором 114×92×37 мм, вес 465 грамм. Он не помешает установке видеокарт и оперативной памяти.

реклама

Среди особенностей: медное никелированное основание и пропаянное соединение алюминиевых рёбер с тепловыми трубками, специально разработанное крепление SecuFirm2 для сокета AM5. В комплекте присутствует адаптер NA-RC7 для работы вентилятора в режиме с более низким уровнем шума, термопаста NT-H1. Стандартные спецификации вентилятора NF-A9x14 — 2500 об/мин максимальная скорость, при которой воздушный поток достигает 57,5 кубических футов в минуту (CFM), уровень шума 23,6 дБ. Применение адаптера снижает максимальную скорость до 1800 об/мин, воздушный поток до 40,8 CFM, а уровень шума — до 14,8 дБ.

Производительности NH-L9a-AM5 для процессоров Ryzen 7900, 7700 и 7600 хватит с запасом: «Он может легко охлаждать новые 7900, 7700 и 7600 при очень тихой работе вентилятора и обеспечивает большой запас мощности, если клиенты захотят вывести их за пределы 65 Вт - на самом деле мы проверяли до 130 Вт на Ryzen 7950X и 7900X!», — отметил генеральный директор компании Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig). Но для понимая уровня производительности Noctua рекомендует обращаться к стандартизированному рейтингу NSPR, значение которого у NH-L9a-AM5 равно 61.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На кулеры распространяется 6-летняя гарантия, к ним можно купить отдельно крепление для установки на сокет AM4, а также специальный набор проставок для формирования воздуховодов NA-FD1, что может повысить эффективность охлаждения и в некоторых случаях снизить температуру процессора на 5°C.

Источники Noctua