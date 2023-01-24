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Noctua представила для платформы AMD AM5 низкопрофильные кулеры NH-L9a-AM5 высотой 37 мм
Они справятся с 65-ваттными процессорами Ryzen 7000.
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AMD выпустила 65-ваттные процессоры Ryzen 7000 ранее в этом месяце, в частности, модели подойдут для сборки компактных систем класса HTPC или SFF. Для таких случаев компания Noctua представила новые низкопрофильные воздушные кулеры NH-L9a-AM5 в стандартном исполнении и чёрном chromax.black, высота кулеров составляет всего лишь 37 мм включая предустановленный 92-мм вентилятор NF-A9x14 толщиной 14 мм. Полные размеры с установленным вентилятором 114×92×37 мм, вес 465 грамм. Он не помешает установке видеокарт и оперативной памяти.

Источник: Noctua NH-L9a-AM5, chromax.black

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Среди особенностей: медное никелированное основание и пропаянное соединение алюминиевых рёбер с тепловыми трубками, специально разработанное крепление SecuFirm2 для сокета AM5. В комплекте присутствует адаптер NA-RC7 для работы вентилятора в режиме с более низким уровнем шума, термопаста NT-H1. Стандартные спецификации вентилятора NF-A9x14 — 2500 об/мин максимальная скорость, при которой воздушный поток достигает 57,5 кубических футов в минуту (CFM), уровень шума 23,6 дБ. Применение адаптера снижает максимальную скорость до 1800 об/мин, воздушный поток до 40,8 CFM, а уровень шума — до 14,8 дБ.

Источник: Noctua NH-L9a-AM5

Производительности NH-L9a-AM5 для процессоров Ryzen 7900, 7700 и 7600 хватит с запасом: «Он может легко охлаждать новые 7900, 7700 и 7600 при очень тихой работе вентилятора и обеспечивает большой запас мощности, если клиенты захотят вывести их за пределы 65 Вт - на самом деле мы проверяли до 130 Вт на Ryzen 7950X и 7900X!», — отметил генеральный директор компании Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig). Но для понимая уровня производительности Noctua рекомендует обращаться к стандартизированному рейтингу NSPR, значение которого у NH-L9a-AM5 равно 61.

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На кулеры распространяется 6-летняя гарантия, к ним можно купить отдельно крепление для установки на сокет AM4, а также специальный набор проставок для формирования воздуховодов NA-FD1, что может повысить эффективность охлаждения и в некоторых случаях снизить температуру процессора на 5°C.

Источники
Noctua
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#amd #noctua #системы охлаждения
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