Гиперпень ещё может, но двух ядер не хватает для комфортного игрового процесса, несмотря на хороший средний FPS.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Процессоры Intel Pentium семейства Kaby Lake в 2017 году внезапно получили Hyper-Threading и стали популярным выбором для бюджетных игровых компьютеров. Тогда ещё многопоточность в играх не была столь важна и 2-ядерные 4-поточные процессоры Pentium хорошо справлялись со своими задачами, иногда опережая многоядерные решения конкурента за счёт более высокой однопоточной производительности. Время шло, играм требовалось всё больше ядер, а процессоры Pentium всё так и оставались 2-ядерными, теряя популярность. Новый Pentium G7400 семейства Alder Lake не стал исключением и уже никем не воспринимается, даже как бюджетное решение для игр.

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Может быть, всё не так плохо? Выяснить решил YouTube блогер RandomGaminginHD, собравший для тестирования бюджетный компьютер, который ещё можно назвать пригодным для игр. Кроме Pentium G7400 в конфигурацию вошли: видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. К слову, в отличие от процессоров Intel прошлых поколений, Pentium G7400 поддерживает PCIe Gen4, а значит Radeon RX 6500 XT не будет страдать от сниженной пропускной способности со своими четырьмя линиями PCIe. Ну хоть здесь всё сошлось.





На удивление, сборка оказалась довольно «бодрая», понятно, что про высокие настройки и плавный игровой процесс нужно забыть, но в среднем всё довольно неплохо при разрешении 1080p.

В COD MW2 при базовом пресете графики и нормальном качестве текстур ПК в среднем обеспечивает 90 FPS, по очень редким событиям критичных провалов нет, однако нестабильность чувствуется.

RDR 2 был настроен на консольное качество графики, в среднем система обеспечила 64 FPS без проблем, даже в оживлённых локациях.

Пара отключённых графических опций и преимущественно средние настройки сделали Elden Ring играбельным, в среднем 59 FPS.

Обновлённый The Witcher 3 стал первой проблемой, на средне-низких настройках средний FPS был приличным, 69 кадров, но фризы очень частые.

В уже не самой современной GTA V периодические фризы тоже были, но в среднем игровой процесс комфортный, на высоких настройках 83 FPS.

Система неплохо проявила себя на средних настройках в Marvel’s Spider Man Remastered выдав 73 FPS с просадками до 25 FPS, правда при включённом FSR 2.1 Ultra Performance.

В Apex Legends не стоит рассчитывать на соревновательный уровень, на низких настройках, но высоком качестве текстур 139 FPS с просадками до 18 FPS. Даже в CS GO по очень редким событиям 39 FPS, хотя в среднем 224 FPS, играется нормально, но в любой важный момент можно споткнуться о микрофризы, а в играх такого жанра это критично. Аналогично в Fortnite, сильные дропы при хорошей средней частоте кадров.

Forza Horizon 5 играбельна только на низких настройках со средним FPS около 110.

В Cyberpunk 2077 можно играть на самых низких настройках, в среднем 62 FPS, но просадки до 13 FPS.

Battlefield 2042 работал неплохо, в среднем 81 FPS, очень редкие события — 29 FPS.

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Как видно, ПК оказался довольно производительным, несмотря на 2-ядерный и 4-поточный Intel Pentium G7400. Рекомендовать такой процессор для игровой сборки нельзя, но в случае чего, он ещё на что-то сгодится. Более разумным будет выбор Core i3-10100(F) LGA1200 или i3-12100(F) LGA1700, с первым нужно быть осторожнее, PCIe 4.0 он не поддерживает, что накладывает ограничения на такие видеокарты, как Radeon RX 6500 XT и RX 6400. Pentium G7400 можно рассматривать как временное решение для дальнейшего апгрейда на процессоры Core 12-го или уже 13-го поколения, ну и для офисных задач его хватит с лихвой, есть встроенное графическое ядро, да ещё и с декодированием AV1.