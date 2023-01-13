Корпуса с несколькими стеклянными панелями и вентиляторы с двойной подсветкой.

Компания NZXT представила ряд новых продуктов: компьютерные корпуса, блок питания и вентиляторы. В серии H9 появилось два новых Mid-Tower ATX корпуса H9 Flow и H9 Elite. Решения позволяют установить до десяти вентиляторов и обеспечить надлежащий поток воздуха для охлаждения самых мощных компонентов. Конструкция корпусов двухкамерная, основные компоненты отделены от накопителей и блока питания. Передняя и одна из боковых панелей выполнены из закалённого стекла, другая боковая панель сетчатая для лучшей вентиляции, передаёт Guru3D.

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Отличия между H9 Flow и H9 Elite в основном касаются вентиляции в верхней части корпуса, внешнего вида и комплекта поставки. В H9 Flow сделан упор на лучшую вентиляцию благодаря сетчатой верхней панели, а в H9 Elite на внешний вид — в дополнение к передней и боковой верхняя панель тоже стеклянная, сообщается о применении в верхней части корпуса прозрачных кронштейнов для вентиляторов. В комплект H9 Flow входят четыре 120-мм вентилятора F-серии Quiet Airflow, а в комплект H9 Elite — один Quiet Airflow, три RGB Duo и контроллер Fan Controller V2 для управления вентиляторами и подсветкой через фирменное программное обеспечение NZXT CAM. Корпуса могут вместить три 360-мм радиатора на нижней, верхней и боковой панели, максимальная длина видеокарт 435 мм. Доступны варианты в чёрном и белом цвете, у чёрной тонированы стёкла.

Блок питания NZXT C1200 Gold мощностью 1200 Вт соответствует стандарту Intel ATX 3.0, имеет сертификат 80 PLUS Gold, предлагает один оригинальный разъём 12VHPWR и кабель, который передаёт до 600 Вт мощности. Из преимуществ: тихий 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и поддержкой остановки, японские конденсаторы с температурным диапазоном работы до 105°C, одна шина +12 В (100 А), гарантия 10 лет.

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Вентиляторы F RGB Duo отличаются наличием RGB колец подсветки с двух сторон, необычным дизайном корпуса с изогнутыми линиями, низким уровнем шума. Доступны 120-мм и 140-мм варианты со скоростью вращения в диапазоне 500…1800 об/мин. Максимальная подача 120-мм модели 45,58 кубических футов в минуту (CFM), давление до 2,42 мм вод ст, а уровень шума до 29 дБ. Соответствующие характеристики 140-мм модели: 84,75 CFM, 2,72 мм вод ст, 36 дБ. Преимущества: гидродинамический подшипник, 60000 часов наработка на отказ, 6 лет гарантии, поддержка объединения нескольких вентиляторов через фирменный контроллер Fan Controller V2 и управление с помощью ПО NZXT CAM, сообщает hermitage akihabara.