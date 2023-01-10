Комплекты предлагают различные подарочные аксессуары, но доступны только на рынке Китая.

В Китае Новый год Чёрного Водяного Кролика вступит в силу 22 января, до начала празднований остаётся чуть больше недели и местные рынки ломятся от различных сувениров. Производители компьютерных комплектующих тоже готовят для покупателей из Китая необычные подарочные комплекты, например, компания Colorful снабдила некоторые из своих видеокарт GeForce RTX 40 красочной праздничной упаковкой и набором дополнительных аксессуаров, среди которых большой коврик для мыши, сообщает VideoCardz. Сувениры и аксессуары выполнены в красном цвете, важном и любимом цвете для китайского народа.

Так выглядит упаковка праздничного комплекта и коврик для мыши. Источник: Colorful, JD.com

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Компания Colorful на своём сайте перечислила, какие видеокарты будут продаваться в составе праздничных наборов, это модели: RTX 4090 (Vulcan и Advanced), RTX 4080 (Vulcan и Ultra) и недавно представленная RTX 4070 Ti (Vulcan, Advanced и Ultra). Возможно, на местных торговых площадках появятся и другие наборы. Что касается цен, специалисты VideoCardz не заметили каких-либо отличий от значений для стандартных вариантов поставки, так что дополнительные аксессуары фактически являются подарком для покупателей новых видеокарт.