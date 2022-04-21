Система с парой видеокарт может за несколько дней выполнить то, на что команде из 10 человек потребуется год.

NVIDIA преуспела не только в разработке графических процессоров, но и во многих других направлениях, компания считается одним из лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ). Решения NVIDIA доступны во многих сферах и теперь помогают компании проектировать новые графические процессоры, передаёт PCGamer со ссылкой на доклад Билла Далли (англ. Bill Dally), главного научного сотрудника и старшего вице-президента исследовательского подразделения в NVIDIA.

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За счёт ИИ можно многократно ускорить выполнение некоторых задач, например, трассировку потерь напряжения. В современной системе автоматизированного проектирования выполнение этой задачи занимает у инженера около трёх часов. Инженеры занимаются этим постоянно, это итеративный процесс, который можно переложить на «плечи» ИИ, заранее обучив систему на уже готовых дизайнах микросхем. В итоге, время выполнения можно сократить до 18 минут.

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ИИ может помочь в компоновке микросхем, поиске неудачных решений, предупреждая инженера о проблемах прямо во время разработки. NVIDIA также применяет ИИ для поиска так называемых паразитных элементов, негативно влияющих на работу чипа. Одной из самых масштабных работ является перенос готовых дизайнов на более совершенные технологии изготовления, у компании есть библиотека готовых «ячеек» NVCell и её перенос на новый техпроцесс – это огромная работа, которая займёт около года у группы из 10 человек. Ускоряемый парой видеокарт ИИ может сделать большую часть работы за несколько дней, оставшиеся спорные моменты уже исправят инженеры.