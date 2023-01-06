Максимальная частота обновления 170 Гц.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

MSI представила два новых 32-дюймовых монитора для любителей игр. Дисплеи новинок плоские, выполнены по IPS технологии и имеют разрешение 2560×1440 пикселей (WQHD) с максимальной частотой обновления 170 Гц (разгон при подключении через DisplayPort) и откликом 1 мс (MPRT). Оба монитора поддерживают адаптивную технологию синхронизации G-SYNC компании NVIDIA и обновлённый консольный режим с переменной частотой обновления VRR.

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Первая модель пополняет известную серию мониторов MSI QD — это MAG321QR-QD и кроме описанных выше достоинств монитор отличается отличными углами обзора, чётким и качественным изображением благодаря технологии квантовых точек MSI, а также отличной цветопередачей. Заявлено 97% покрытие цветового пространства Adobe RGB и 98% покрытие DCI-P3. В мониторе предусмотрено несколько цветовых режимов, по умолчанию задействован Premium с самыми яркими цветами. Монитор поддерживает расширенный динамический диапазон, отвечая требованиям VESA DisplayHDR 400, и обладает следующими возможностями подключения:

DisplayPort (1.2а)

HDMI (2.0b)×2

USB Type-C

USB 2.0 Type-B

USB 2.0 Type-A×2

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Второй монитор MSI G321Q во многом схож с рассмотренной выше моделью, но есть и существенные отличия, в частности, уже цветовой охват, поддержка HDR заявлена без сертификата VESA, отсутствует возможность поворота и регулировки по высоте, а возможности подключения ограничены наличием DP 1.2a и парой HDMI 2.0b. Все основные характеристики приведены ниже.

Источники MSI Guru3D