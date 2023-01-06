Накануне Microsoft выпустила очередную сборку Windows 11 для предварительной оценки на канале для разработчиков (Dev Channel). Кроме исправления различных ошибок выпуск 25272 удаляет спорные функции, встреченные критикой со стороны пользователей и поэтому заслуживает особого внимания. Microsoft удалила из меню «Пуск» рекомендации веб-сайтов, сообщает gHacks, а также предложение для поиска скопированного текста в веб-браузере Microsoft Edge, говорится в блоге Windows: «Мы удаляем предложение для поиска скопированного текста в Microsoft Edge и показ рекомендованных веб-сайтов в разделе "Рекомендуемые" в "Пуск" — оба эти изменения появились в Build 25247».
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Как отмечают специалисты, рекомендации веб-сайтов отнимали пространство в меню «Пуск» у разделов с информацией о недавно открытых файлах и установленных программах, а также сбивали фокус пользователей с этих разделов. Более того, внедрение рекомендаций веб-сайтов могло открыть путь для добавления большего количества рекламы в будущем. Теперь маловероятно, что функция вернётся в ближайших сборках.
- Источники
- Windows Blogs
- gHacks