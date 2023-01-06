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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Microsoft удаляет из меню «Пуск» в Windows 11 показ рекомендованных веб-сайтов
Нововведение было встречено большой критикой.
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Sunrise King, Unsplash

Накануне Microsoft выпустила очередную сборку Windows 11 для предварительной оценки на канале для разработчиков (Dev Channel). Кроме исправления различных ошибок выпуск 25272 удаляет спорные функции, встреченные критикой со стороны пользователей и поэтому заслуживает особого внимания. Microsoft удалила из меню «Пуск» рекомендации веб-сайтов, сообщает gHacks, а также предложение для поиска скопированного текста в веб-браузере Microsoft Edge, говорится в блоге Windows: «Мы удаляем предложение для поиска скопированного текста в Microsoft Edge и показ рекомендованных веб-сайтов в разделе "Рекомендуемые" в "Пуск" — оба эти изменения появились в Build 25247».

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Как отмечают специалисты, рекомендации веб-сайтов отнимали пространство в меню «Пуск» у разделов с информацией о недавно открытых файлах и установленных программах, а также сбивали фокус пользователей с этих разделов. Более того, внедрение рекомендаций веб-сайтов могло открыть путь для добавления большего количества рекламы в будущем. Теперь маловероятно, что функция вернётся в ближайших сборках.

Источники
Windows Blogs
gHacks
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#microsoft #windows 11
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Microsoft удаляет из меню «Пуск» в Windows 11 показ рекомендованных веб-сайтов
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ACDCOVER
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Microsoft удаляет из меню «Пуск» в Windows 11 показ рекомендованных веб-сайтов
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12:04
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