ASUS сообщила о расширении семейства материнских плат Intel LGA 1700 новыми моделями на базе чипсетов H770 и B760, а также Z790. Новинки среднего класса представлены во всех основных продуктовых линейках компании, предлагая покупателям модели разной направленности. На базе Intel Z790 компания ASUS представила три новые материнские платы. Перечисленные модели поддерживают DDR5 оперативную память, оснащаются разъёмом PCIe 5.0 x16.
- ROG Strix
- Z790-A Gaming WiFi
- Z790-H Gaming WiFi
- Prime
- Z790M-Plus
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Чипсет Intel H770 подойдёт пользователям, которые не заинтересованы в разгоне процессора, но испытывают необходимость в более широких возможностях расширения и подключения, чем предлагает Intel B760. В данном случае ASUS представила по одной материнской плате в линейках TUF Gaming и Prime. Первая выделяется за счёт поддержки DDR5, Wi-Fi 6 и ряда других возможностей.
- TUF Gaming H770-PRO WiFi — 279 евро
- Prime H770-Plus D4 — 224 евро
Материнские платы Intel B760 — это многофункциональные решения для производительных платформ, нацеленные на более широкий сегмент потребителей. Компания представила 11 моделей B760, для создателей контента ASUS предлагает варианты ProArt, для геймеров ROG Strix, а для большинства других пользователей подойдут варианты Prime. В серии ROG Strix производитель делает дополнительный акцент на смелом дизайне, мощных подсистемах питания, механизмах удобной фиксации видеокарт Q-Release и Q-Latch для накопителей M.2 SSD.
- ROG STRIX
- B760-F GAMING WIFI — 334 евро
- B760-A GAMING WIFI D4 — 303 евро
- B760-I GAMING WIFI — 272 евро
- B760-G GAMING WIFI D4 — 287 евро
- ProArt
- B760-CREATOR D4
- TUF GAMING
- B760-PLUS WIFI D4 — 264 евро
- B760M-PLUS WIFI D4 — 247 евро
- B760M-PLUS D4 — 232 евро
- PRIME
- B760-PLUS D4 — 199 евро
- B760M-A WIFI D4 — 224 евро
- B760M-A D4 — 199 евро
- B760M-K D4 — 167 евро
- Источники
- ASUS
- ASUS Edge Up