В общей совокупности 17 новых моделей.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

ASUS сообщила о расширении семейства материнских плат Intel LGA 1700 новыми моделями на базе чипсетов H770 и B760, а также Z790. Новинки среднего класса представлены во всех основных продуктовых линейках компании, предлагая покупателям модели разной направленности. На базе Intel Z790 компания ASUS представила три новые материнские платы. Перечисленные модели поддерживают DDR5 оперативную память, оснащаются разъёмом PCIe 5.0 x16.

ROG Strix

Z790-A Gaming WiFi

Z790-H Gaming WiFi

Prime

Z790M-Plus

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Чипсет Intel H770 подойдёт пользователям, которые не заинтересованы в разгоне процессора, но испытывают необходимость в более широких возможностях расширения и подключения, чем предлагает Intel B760. В данном случае ASUS представила по одной материнской плате в линейках TUF Gaming и Prime. Первая выделяется за счёт поддержки DDR5, Wi-Fi 6 и ряда других возможностей.

TUF Gaming H770-PRO WiFi — 279 евро

Prime H770-Plus D4 — 224 евро

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Материнские платы Intel B760 — это многофункциональные решения для производительных платформ, нацеленные на более широкий сегмент потребителей. Компания представила 11 моделей B760, для создателей контента ASUS предлагает варианты ProArt, для геймеров ROG Strix, а для большинства других пользователей подойдут варианты Prime. В серии ROG Strix производитель делает дополнительный акцент на смелом дизайне, мощных подсистемах питания, механизмах удобной фиксации видеокарт Q-Release и Q-Latch для накопителей M.2 SSD.

ROG STRIX

B760-F GAMING WIFI — 334 евро

B760-A GAMING WIFI D4 — 303 евро

B760-I GAMING WIFI — 272 евро

B760-G GAMING WIFI D4 — 287 евро

Модели ROG Strix B760-F GAMING WIFI, B760-A GAMING WIFI D4, ProArt B760-CREATOR D4 и TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4. Источник: ASUS

ProArt

B760-CREATOR D4

TUF GAMING

B760-PLUS WIFI D4 — 264 евро

B760M-PLUS WIFI D4 — 247 евро

B760M-PLUS D4 — 232 евро

PRIME

B760-PLUS D4 — 199 евро

B760M-A WIFI D4 — 224 евро

B760M-A D4 — 199 евро

B760M-K D4 — 167 евро