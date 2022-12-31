Новогодний пакет, в частности, исправляет проблемы в God of War и Payday 2 у видеокарт Arc.

Перед Новым годом Intel решила порадовать стабильным драйвером владельцев дискретных графических решений Arc, а также интегрированных, в процессоры Core 11-го поколения и новее. «Праздничный» пакет получил обозначение 31.0.101.4032 WHQL и предназначен для операционных систем Windows 10 и Windows 11, в первом случае требуется сборка не старее версии 20H2, во втором — сборка 21H2 или 22H2.

реклама

В частности, выпуск приносит улучшения и исправления для игр Payday 2, God of War, Battlefield 2042, Watch Dogs: Legion, Hitman 3 и Assassin's Creed Valhalla. В списке изменений также достаточно проблем, которые пока не решены. Применительно к дискретным видеокартам Arc в God of War (DX11) исправили низкую производительность в главном меню при первом запуске, а в Payday 2 (DX9) исправили проблему с мерцанием на поверхности воды. Исправления для оставшихся игр касаются интегрированной графики, они устраняют визуальные артефакты и критические сбои.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Что касается проблем, в Fortnite (DX12) может возникать сбой на высоких настройках графики при включении системы виртуализованной геометрии Nanite, появившейся с переводом игры на движок UE 5.1, — при возникновении проблем рекомендуется снизить настройки и выключить Nanite. В Call of Duty: Vanguard (DX12) возможны проблемы с отображением теней во время миссии на подводной лодке. В играх Diablo II: Resurrected, Warhammer 40,000: Darktide, A Plague Tale: Requiem и Conqueror’s Blade возможны сбои. Также проблемы наблюдаются с выходом из спящего режима, аппаратным ускорением в некоторых версиях Adobe Premiere Pro, работе с узлом «Текстура неба» Nishita Sky в Blender. Всё выше перечисленное относится к видеокартам Arc, часть проблем дублируется для интегрированной графики, подробнее с информацией о выпуске можно ознакомиться на официальной странице.

Источники Intel Tweakers