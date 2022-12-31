Запуск процессоров ожидают в начале 2023 года.

Unervi González, Unsplash

С приближением к выпуску трёх новых 65-ваттных процессоров AMD Ryzen 7000 в Сети появляется всё больше информации о них, на этот раз все три модели появились в базе CPU-Z, результаты обнаружил в базе данных бенчмарка Twitter* блогер @TUM_APISAK, сообщает VideoCardz. Отчёты показывают, что процессоры Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 работали на довольно высоких частотах практически до 5,0 ГГц, в то время как частота Ryzen 9 7900 не превысила значения 4,64 ГГц. Подтверждается, что все процессоры по умолчанию имеют базовый TDP 65 Вт, но стоит отметить, что максимальная мощность для повышения частоты будет выше, CPU-Z этого не отражает. Также подтверждено, что количество ядер составляет 12, 8 и 6 соответственно.

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Зафиксированные частоты ниже предполагаемых официальных значений, ранее утверждалось, что модели будут повышать частоту до 5,1…5,4 ГГц. Результаты тестирования доступны только для 8-ядерного Ryzen 7 7700, в однопотоке процессор набрал 626 баллов, а в многопотоке 6242 балла — это на платформе B650 с памятью DDR5-4800. По данным Guru3D, аналогичные оценки для Ryzen 7 7700X составляют 771 балл и 7893 балла на стандартных настройках, иными словами, 65-ваттная модель примерно на 20% медленнее.

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Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 без индекса X будут представлены в начале января, в рамках выставки CES 2023, а в продажу поступят 10 января по цене 429, 329 и 229 долларов США за 12-, 8- и 6-ядерную модель соответственно, в комплекте будут кулеры.

Источники CPU-Z #1, #2, #3 @TUM_APISAK в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ