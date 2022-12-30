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Спустя 11 лет Radeon HD 7970 всё ещё справляется с играми, будь то COD MW2 или Witcher 3 «Некст-ген»
На низких, а иногда на средних настройках флагман 2011-2012 года ещё может выдать приемлемый FPS.
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Графическая архитектура AMD GCN поразительно долго сохраняет актуальность, видеокарты на базе GCN 1.0 появились в 2011-2012 году, а представители GCN 4.0, семейство Polaris, в 2016 году, последние до сих пор поддерживаются обновлениями драйверов и обеспечивают приличную производительность, даже в самых современных играх. К сожалению, поддержка видеокарт, вышедших до Polaris, уже прекращена, но флагманам всё ещё хватает производительности. YouTube блогер RandomGaminginHD протестировал в 20 играх легендарную AMD Radeon HD 7970 на системе с Intel Core i5-12400F. В тестировании участвовали как старые, так и новые наименования, последние вызывают наибольший интерес, поскольку в старых у видеокарты проблем никаких не возникло, ни с поддержкой, ни с производительностью.

  • RDR 2, высокое качество текстур, среднее сглаживание и все остальное минимальное — в 1080p 45 FPS в среднем и просадки до 30 FPS;
  • God of War, низкий пресет, 80% от разрешения 1080p — 47 FPS в среднем и 36 по очень редким событиям;
  • Elden Ring, 720p низкие настройки графики при высоком качестве сглаживания — 45 FPS;
  • Cyberpunk 2077, низкие настройки и разрешение 720p — 47 FPS в среднем с просадками до 28 FPS;
  • Mafia Definitive Edition, низкое качество в 1080p — 46 и 35 FPS по среднему значению и очень редким событиям;
  • Marvel’s Spider Man Remastered в 720p при низких настройках — средний FPS около 48, показатель 0,1% около 24 FPS;
  • Witcher 3 «Некст-ген» версия в 1080p на средних настройках без динамического затенения и в DX11 — 51 FPS с сильными просадками до 13 FPS;
  • Forza Horizon 5, низкие настройки 1080p — 57 FPS;
  • COD MW2, 1080p минимальные настройки, но высокое сглаживание — 63 FPS.

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Как видно, Radeon HD 7970 всё ещё можно использовать, хотя современные проекты даются видеокарте с большим трудом. Возможно, жизнь модели продлят кастомные драйвера, но использовать их можно только на свой страх и риск.

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Источники
RandomGaminginHD, YouTube
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#amd #видеокарты #amd radeon
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dimka11
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