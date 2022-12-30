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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Характеристики RTX 4070 Ti заметили на сайте NVIDIA — идентичны RTX 4080 12 ГБ
Похоже, что в характеристиках решили ничего не менять.
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Ganesh Ravikumar, Unsplash

До выхода NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti остаются считанные дни, чего ожидать от модели, приблизительно всем понятно, поскольку она является полным аналогом отменённой RTX 4080 12 ГБ, судя по всему, никаких изменений в конфигурацию не внесли. Характеристики RTX 4070 Ti кратковременно появились на французском сайте NVIDIA, их быстро скрыли, но Twitter* блогер @momomo_us успел зафиксировать информацию, сообщает VideoCardz.

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Если информация верна, RTX 4070 Ti получит 7680 ядер CUDA, графический процессор будет работать на частоте до 2,61 ГГц, а подсистема памяти представлена 12 ГБ GDDR6X — характеристики идентичны RTX 4080 12 ГБ. Что может измениться, так это цена, по слухам, в компании рассматривают её снижение до 799 долларов США, но подтверждения этому нет, например, в Китае новые модели уже заметили и цены начинаются от рекомендованного для RTX 4080 12 ГБ уровня. Но похоже, что специалисты VideoCardz выражают уверенность в снижении цены.

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Стоит напомнить, что презентацию GeForce RTX 4070 Ti ожидают 3 января во время выставки CES 2023, на следующий день должны появиться обзоры от прессы и на следующий день видеокарты поступят в продажу.

Источники
NVIDIA FR / @momomo_us в Twitter*
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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