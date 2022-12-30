В Сети появился первый результат 3DMark TimeSpy.

Слухи о скорой презентации графики NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков нашли очередное подтверждение в снимке результатов тестирования мобильной RTX 4060 в 3DMark TimeSpy, который опубликовал китайский ресурс ITHome — сообщает VideoCardz. Первоисточник снимка не указывается, специалисты различили на нём неизвестную модель ноутбука от китайского производителя ThundeRobot. Спецификации мобильной GeForce RTX 4060 официально неизвестны, по слухам, видеокарту оснастят графическим процессором AD107 и 8 ГБ памяти GDDR6, вероятно, со 128-битной шиной, а её максимальной энергопотребление может достигать 140 Вт с Dynamic Boost. Но какая настройка TGP использовалась для рассматриваемого экземпляра, тоже неизвестно.

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Также в конфигурацию ноутбука входил 14-ядерный процессор Intel Core i7-13700H, его базовый TDP составляет 45 Вт, пиковая частота 5,0 ГГц. Данный процессор точно не ограничивал производительность видеокарты, которая набрала 10050 баллов. По оценке VideoCardz, это на 20% выше среднестатистического результата RTX 3060 и на 5% ниже результата RTX 3070, но обе эти видеокарты семейства Ampere могут лучше проявить себя в более высоких разрешениях за счёт большей шины, поэтому об окончательном позиционировании RTX 4060 говорить ещё рано.

Источники ITHome VideoCardz * заблокирован в РФ