Итоговое сравнение в 2022 году остаётся за Windows 11.

Судя по статистике игровой платформы Steam, около 96% геймеров предпочитают операционные системы Windows, а по общей статистике StatCounter, охват Windows в сегменте настольных компьютеров держится на уровне около 75%. Это не должно удивлять, большинство игр и приложений в первую очередь разрабатываются под Windows. Однако операционные системы на базе Linux постепенно находят всё большее количество пользователей, даже среди геймеров. Положительные сдвиги стали возможны благодаря развитию различных слоёв совместимости, которые позволяют запускать в Linux разработанные для Windows игры и приложения.

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Производительность Linux тоже растёт, в некоторых рабочих сценариях и играх Linux может опережать Windows, всё зависит от приложения и конфигурации оборудования. Было бы интересно выяснить, что в конце 2022 года Linux может противопоставить Windows 11 в играх и ресурс Phoronix готов ответить на этот вопрос в сравнительном игровом тесте.

В Phoronix сравнили игровую производительность видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и RX 7900 XTX в Windows 11 и Linux. В тесте использовалась последняя сборка Windows 11 Pro 22H2 под номером 22621 и Ubuntu на базе ядра Linux 6.2. Что касается драйверов, на Windows использовались самые свежие доступные пакеты Adrenalin, а на Linux — свободный набор Mesa 23.0-devel. Конфигурация тестовой системы также включала процессор Intel Core i9-13900K и 32 ГБ DDR5-6000 CL36, а в список игр и бенчмарков вошли:

Hitman 3

Left 4 Dead 2

Portal 2

Quake II RTX

Strange Brigade

X-Plane 12

GravityMark 1.72

Unigine Heaven 4.0

Unigine Superposition 1.0

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Ubuntu показала себя хорошо, но Windows 11 обеспечивает лучшую производительность, особенно на новой видеокарте — разрыв в производительности между Ubuntu и Windows 11 был примерно на уровне 11% в пользу Windows. Между тем, для RX 6800 XT преимущество было уже меньше, примерно 6,3%. Возможно, будущие выпуски драйверов сократят отставание Linux от Windows в случае видеокарт RDNA 3, но и сейчас Linux обеспечивает хороший уровень производительности. Правда от проекта к проекту картина может значительно меняться, где-то Linux существенно уступает, а где-то даже выигрывает.

Источники Phoronix Neowin