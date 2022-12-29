Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Для Google Chrome готовят защиту от небезопасных загрузок по HTTP протоколу
Настройка для форсирования безопасных соединений охватывает не все сценарии.
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
Mitchell Luo, Unsplash

В Google Chrome планируют усилить защиту от небезопасных соединений по незашифрованному протоколу HTTP. На данный момент в Chrome реализована настройка «Всегда использовать безопасные соединения», при включении которой браузер форсирует применение HTTPS протокола. Однако защита охватывает не все сценарии, например, при загрузке файлов возможно небезопасное перенаправление, независимо от того, использовался ли HTTPS на сайте, где пользователь подтверждалась загрузка.

реклама

Для обработки подобных сценариев в Chrome планируют добавить настройку «Блокировать небезопасные загрузки», необходимые изменения в код уже вносятся и обсуждаются в сообществе разработчиков, сообщает 9TO5Google. Как и в случае с другими формами защиты от небезопасных веб-сайтов и загрузок в Chrome, финальный выбор останется за пользователем, подключаться по незащищённому соединению или прервать подключение.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Функция всё ещё разрабатывается, поэтому специалисты полагают, что её широкое тестирование не начнут ранее выхода предварительных сборок Chrome 111 в марте 2023 года.

Источники
9TO5Google
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google chrome
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Google выбрали любимые расширения Chrome 2022 года — есть полезные для учёбы и работы
Google снова откладывает экспериментальный переход Chrome на Manifest V3
Google вносит изменения в порядок выпуска новых версий веб-браузера Chrome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
15
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Mortal Shell
70
Основатель ЧВК "Моцарт" Энди Милберн рассказал об Украине и украинских военных
5
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
65
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
72
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
16
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
32
В Минкультуры РФ заявили, что российскому кинопрокату требуется около 300 отечественных фильмов в год
6
На МКС начались испытания уникального композита с защитой от радиации
+
Ryzen 7 5800X3D спас продажи AMD под Новый год, но новинки Intel теснят по всем направлениям
11
LG показала модуль камеры смартфона с настоящим оптическим телеобъективом
2
LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
+
США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
1
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
10
Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
31
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
1
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
25
Фанат смог оптимизировать The Witcher 3 лучше CD Projekt RED: для этого ему потребовалось полмесяца
2
Спустя 2 года после релиза видеокарты NVIDIA продаются дороже рекомендованных цен даже в США
4

Популярные статьи

Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
41
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
58
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
50
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
67
Обзор саундбара Hisense HS312
7
Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
134
Топ-9 устрашающих противников в видеоиграх
6
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
24
Интересная статистика Steam за 2022
14
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
13

Сейчас обсуждают

Спасти рядового Шешу
17:30
так Украина проигрывает же, и без могилизации бы задавили
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Кружит голову Василек
17:30
слитая, ты всегда это держи себе напоминанием что ты ватник
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
den fed
17:29
как там ракеты закончились ? Крым вернули ?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Спасти рядового Шешу
17:29
пруфы прикрепляй Ватник (от мема Рашка Квадратный Ватник) — особо активный российский патриот, в силу своей необузданности получивший название русской стеганной куртки. Обычно наполняют разные форумы...
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
FireLine
17:29
Ипать ты тупой. Еще бы соловьева с киселевым процитировал
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
den fed
17:29
что бы задавить укрогадину !
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
VseUmrem
17:29
Когда курс был 65 на али свиньи хрюкали, что "вы все врете", а теперь что правда? Свидомиты. А так у нас и 4080 по 90к продавались, даже по 89, да да прямо в РФ(а не из Китая), и еще много чего, завид...
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
Кружит голову Василек
17:28
да это диванные кибер войска урины они орки и ватники, "Спасти рядового Шешу" эта так ещё и в порно снимается
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
CPretender
17:28
завидовать коренному жителю мааацковии?! ну нет уж, только не этому...
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Спасти рядового Шешу
17:28
кстати, если Украина проигрывает, зачем надо было мобилизацию на рабсии объявлять?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем