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В Handbrake 1.6 появилась поддержка кодирования AV1
А вот VP8 планируют постепенно удалить, начали с пресетов.
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Stephany Williams, Unsplash

Разработчики конвертера видео с открытым исходным кодом Handbrake выпустили новое значительное обновление — Handbrake 1.6. Новая версия программы включает множество улучшений и изменений, которые затрагивают поддержку новых медиаформатов, настройки для публикации материалов в Интернете и фильтры.

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Пожалуй, одним из наиболее значимых изменений является поддержка кодирования AV1. Новый формат обладает рядом весомых преимуществ, но его внедрение пока сдерживается. Аппаратная поддержка декодирования AV1 в потребительских компьютерах появилась сравнительно недавно, а кодирования и вовсе только в графических решениях последних поколений. В Handbrake 1.6 есть пользовательские настройки для конвертирования медиафайлов в формат AV1, а также новые стандартные предустановки. Другим важным изменением является удаление пресетов VP8, разработчики считают, что формат устарел и планируют полностью исключить его из будущих сборок, отказаться планируют и от кодека Theora.

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Новая версия программы доступна для 64-битных версий Windows 10, Windows 11, а также для Mac и Linux. Поддержка предыдущих версий Windows была завершена после выхода версии 1.5.1 в начале года. Полный список изменений можно увидеть в репозитории проекта на GitHub.

Источники
Handbrake, GitHub
gHacks
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