Возможно, споры об уровне цен на RTX 4080 окажут влияние.

Цена GeForce RTX 4080 стала предметом бурных обсуждений, некоторые считают, что рекомендованные 1199 долларов США — довольно много для видеокарты данного класса. В прошлом поколении оригинальная RTX 3080 10 ГБ стоила 699 долларов США, она существенно медленнее новой модели, но, по подсчётам ресурса 3DCenter, на 31% выгоднее по соотношению производительности к цене. Несмотря на споры и выход довольно успешных моделей конкурента, пока всё указывает на то, что RTX 4070 Ti будет выпущена с рекомендованной ценой 899 долларов США, как и отменённая RTX 4080 12 ГБ. Однако инсайдер Moore’s Law Is Dead считает, что в компании всё ещё рассматривают этот вопрос.

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Инсайдер в своём Twitter* @mooreslawisdead написал, что на данный момент NVIDIA якобы размышляет о цене 799 долларов США. Ранее инсайдеры предсказывали снижение цен и на RTX 4080, но явного подтверждения данная информация не получила, хотя в Европе цены скорректировались за счёт изменения курса валют и новые видеокарты продаются дешевле первоначальной рекомендованной цены.

Исследование 3DCenter показало, что средняя производительность AMD Radeon RX 7900 XTX в традиционной растеризации немного выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 4080, стоит при этом видеокарта AMD на 200 долларов дешевле. В трассировке лучей RTX 4080 существенно лучше, но решение AMD все ещё показывает высокую производительность, близкую к уровню RTX 3090 Ti.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Что касается Radeon RX 7900 XT, то при цене 899 долларов модель в традиционной растеризации опережает RTX 3090 Ti, а в трассировке лучей находится между RTX 3080 и её Ti версией. Есть вероятность, что RTX 4070 Ti будет показывать сравнимую с Radeon RX 7900 XT производительность, опережая конкурента в трассировке лучей, в таком случае на снижение цены вряд ли можно рассчитывать.