Цена GeForce RTX 4080 стала предметом бурных обсуждений, некоторые считают, что рекомендованные 1199 долларов США — довольно много для видеокарты данного класса. В прошлом поколении оригинальная RTX 3080 10 ГБ стоила 699 долларов США, она существенно медленнее новой модели, но, по подсчётам ресурса 3DCenter, на 31% выгоднее по соотношению производительности к цене. Несмотря на споры и выход довольно успешных моделей конкурента, пока всё указывает на то, что RTX 4070 Ti будет выпущена с рекомендованной ценой 899 долларов США, как и отменённая RTX 4080 12 ГБ. Однако инсайдер Moore’s Law Is Dead считает, что в компании всё ещё рассматривают этот вопрос.
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Инсайдер в своём Twitter* @mooreslawisdead написал, что на данный момент NVIDIA якобы размышляет о цене 799 долларов США. Ранее инсайдеры предсказывали снижение цен и на RTX 4080, но явного подтверждения данная информация не получила, хотя в Европе цены скорректировались за счёт изменения курса валют и новые видеокарты продаются дешевле первоначальной рекомендованной цены.
Исследование 3DCenter показало, что средняя производительность AMD Radeon RX 7900 XTX в традиционной растеризации немного выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 4080, стоит при этом видеокарта AMD на 200 долларов дешевле. В трассировке лучей RTX 4080 существенно лучше, но решение AMD все ещё показывает высокую производительность, близкую к уровню RTX 3090 Ti.
Что касается Radeon RX 7900 XT, то при цене 899 долларов модель в традиционной растеризации опережает RTX 3090 Ti, а в трассировке лучей находится между RTX 3080 и её Ti версией. Есть вероятность, что RTX 4070 Ti будет показывать сравнимую с Radeon RX 7900 XT производительность, опережая конкурента в трассировке лучей, в таком случае на снижение цены вряд ли можно рассчитывать.
- Источники
- @mooreslawisdead в Twitter*
- Hardware Times
- 3DCenter #1, #2