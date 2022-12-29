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В 2023 году Microsoft может выпустить для Windows 11 три обновления возможностей Moment
Теперь обновления возможностей выходят чаще.
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Microsoft изменила план обновлений Windows 11, осуществив переход от редких, но крупных полугодовых выпусков с новыми возможностями, к небольшим периодическим обновлениям под названием «Моменты» (Moments). Переход произошёл в этом году, обновление Moment 1 было выпущено вскорости после крупного обновления 2022 Update или 22H2. Microsoft не спешит вносить ясность в новый план выпуска обновлений, отмечает Neowin, инициативу проявили специалисты Windows Central, опубликовав краткий обзор планируемых на 2023 год обновлений Windows 11.

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По неподтверждённой информации, следующее обновление возможностей Moment 2 может быть представлено в феврале или марте 2023 года, частично обновление уже внедрено в новые сборки Windows 11. Ресурс Neowin перечисляет ряд известных нововведений Moment 2, которые могут понравиться не всем: продолжится более глубокая интеграция браузера Microsoft Edge, например, при выделении текста появится контекстное меню с предложением поиска в обозначенном браузере; а в самой системе будет появляться больше различных рекомендаций, рекомендуемые веб-сайты в стартовом меню, пиктограммы событий в строке поиска на панели задач. Ожидаются и очень полезные изменения: улучшение области уведомлений, диспетчера задач, новая страница управления энергоэффективностью, полноэкранные виджеты, множество обновлений для диалоговых окон и другие изменения.

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Обновление Moment 3 может выйти в середине года, в мае или июне, список изменений неизвестен, но ожидаются улучшения для устройств с двумя экранами, внедрение веб-клиента клиента Outlook вместо стандартных приложений почты и календаря. Обновление Moment 4 ожидают в сентябре или октябре 2023 года, его могут назвать 23H2, но из-за перехода на новый план обновлений оно уже не будет таким крупным, как предыдущие полугодовые выпуски.

Источники
Windows Central
Neowin
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#microsoft #windows #операционные системы
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