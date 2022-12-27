MSI представила новые фирменные компьютеры MEG Trident X2 на базе процессоров Intel Core 13-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Это продвинутые системы, которые ориентированы на игры в разрешении 4K при частоте кадров выше 100, а также предлагают владельцам набор премиальных функций, например, 4,5-дюймовый сенсорный дисплей с обновлённым фирменным интерфейсом HMI 2.0 для мониторинга и управления.
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Отдельного внимания заслуживает необычный внешний и внутренний дизайн. Основные компоненты внутри MEG Trident X2 распределены по трём секциям с независимыми воздушными потоками, что может повысить эффективность рассеивания тепла примерно на 13% по сравнению с корпусами традиционной конструкции. Для видеокарты выделена отдельная секция в верхней части корпуса, спроектированная так, чтобы предотвратить рециркуляцию нагретого воздуха обратно к видеокарте. Дизайн корпуса довольно интересный, может возникнуть впечатление, что корпус находится в процессе высечения из камня: одна часть имеет строгие прямоугольные формы, а другая — множество рубленых граней. Умеренное применение RGB подсветки, фирменных логотипов, различных рисунков и большой дисплей — всё это действительно привлекает внимание. Дисплей позволяет отслеживать рабочие параметры, переключать режимы работы ПК, а также управлять настройками мониторов MSI, такими как Smart Crosshair, Optix Scope и Night Vision.
Что касается остальной конфигурации, компания использует оперативную память DDR5, 280-мм жидкостную AIO систему охлаждения для процессора, блок питания мощностью 1000 Вт со стандартным коннектором 12VHPWR. Комплектная материнская плата на базе чипсета Intel Z790 поддерживает PCIe Gen5 для M.2 SSD и видеокарт.
- Источники
- MSI
- TechPowerUp