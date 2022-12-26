Вероятно, первая видеокарта следующего года.

Brad Starkey, Unsplash

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti отметилась в ещё одном бенчмарке до своего официального анонса, на этот раз результат появился в базе данных OctaneBench, сообщает VideoCardz. Это не игровой бенчмарк, в большей степени он отражает производительность рендеринга, задействуя на видеокартах NVIDIA технологии CUDA и трассировку лучей.

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Весь топ бенчмарка формируют видеокарты NVIDIA, теперь к ним присоединяется GeForce RTX 4070 Ti — её графический процессор AD104 предлагает 7680 ядер CUDA, в наличии 12 ГБ памяти GDDR6X, характеристики повторяют таковые для отменённой RTX 4080 12 ГБ. Возможности видеокарты бенчмарк OctaneBench 2020.1 оценил 725 баллами, что на 5% больше, чем у флагмана предыдущего поколения RTX 3090 Ti. На каких частотах работала видеокарта, неизвестно, эти данные не фиксируются. От GeForce RTX 4080 видеокарта отстаёт примерно на 22%.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По информации VideoCardz, GeForce RTX 4070 Ti уже находится в распоряжении прессы. Ранее появились слухи о презентации 3 января, публикации обзоров 4 января и начале продаж 5 января.