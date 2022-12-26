Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti отметилась в ещё одном бенчмарке до своего официального анонса, на этот раз результат появился в базе данных OctaneBench, сообщает VideoCardz. Это не игровой бенчмарк, в большей степени он отражает производительность рендеринга, задействуя на видеокартах NVIDIA технологии CUDA и трассировку лучей.
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Весь топ бенчмарка формируют видеокарты NVIDIA, теперь к ним присоединяется GeForce RTX 4070 Ti — её графический процессор AD104 предлагает 7680 ядер CUDA, в наличии 12 ГБ памяти GDDR6X, характеристики повторяют таковые для отменённой RTX 4080 12 ГБ. Возможности видеокарты бенчмарк OctaneBench 2020.1 оценил 725 баллами, что на 5% больше, чем у флагмана предыдущего поколения RTX 3090 Ti. На каких частотах работала видеокарта, неизвестно, эти данные не фиксируются. От GeForce RTX 4080 видеокарта отстаёт примерно на 22%.
По информации VideoCardz, GeForce RTX 4070 Ti уже находится в распоряжении прессы. Ранее появились слухи о презентации 3 января, публикации обзоров 4 января и начале продаж 5 января.
- Источники
- OTOY, OctaneBench
- VideoCardz