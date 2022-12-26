В основе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X и UFS4.0.

Новая линейка игровых смартфонов REDMAGIC 8 Pro была представлена сегодня в Китае компанией Nubia. Доступно две модели, вариант Pro и Pro+, дизайн которых заметно изменился относительно предшественников, меньше скруглены углы корпуса, совершенно другая задняя панель. Обе модели основаны на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, используют LPDDR5X оперативную и UFS4.0 флэш память — замеры производительности в AnTuTu показывают совокупную оценку 1348653 балла модели Pro.

реклама

Устройства оснащаются 6,8-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем производства BOE, разрешение 2480×1116 пикселей, частота обновления 120 Гц и максимальная яркость 1300 нит. Заявлено полное покрытие DCI-P3 и соотношение площади дисплея к корпусу 97,3%. Частота опроса сенсорного слоя 960 Гц, а двух дополнительных бамперов на корпусе — 520 Гц. Основной блок камер тройной: главная 50 МП камера, сверх-широкоугольная 8 МП и макро 2 МП. Под экраном располагается селфи-камера на 16 МП.

Фирменная система активного охлаждения ICE 11.0 использует многослойную конструкцию с испарительной камерой, применяется 10 теплопроводящих материалов, включая графен. В числе множества других особенностей: два линейных вибромотора, девять антенн Wi-Fi с поддержкой HBS, двойные стереодинамики, три микрофона и наличие 3,5-мм аудио разъёма в совокупности с поддержкой технологий Snapdragon для воспроизведения высококачественного аудио 96 кГц.

Присутствует множество технологий для любителей мобильных игр, как в плане оптимизации производительности и времени автономной работы, так и в плане игровых возможностей. Что касается автономности, REDMAGIC 8 Pro оснащён аккумулятором 6000 мАч с зарядкой 80 Вт, для варианта 8 Pro+ выбрали аккумулятор 5000 мАч, меньшая ёмкость компенсируется зарядкой 165 Вт — она способна восполнить заряд от 0 до 100% за 14 минут. К смартфонам можно подключить клавиатуру, мышь, также доступны дополнительные аксессуары: съёмный контроллер, наушники, модуль охлаждения.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

REDMAGIC 8 Pro и Pro+ доступны в разных конфигурациях и двух исполнениях: базовом и с прозрачной крышкой, цены приводятся в китайских юанях (CNY) и приблизительно в долларах США (USD) по текущему курсу:

REDMAGIC 8 Pro

8 / 128 ГБ — 3999 CNY (575 USD)

8 / 256 ГБ — 4399 CNY (632 USD)

12 / 256 ГБ — 4799 CNY (689 USD), Transparent Edition — 4999 CNY (718 USD)

REDMAGIC 8 Pro+

12 / 256 ГБ — 5199 CNY (747 USD), Transparent Edition — 5399 CNY (775 USD)

16 / 512 ГБ — 5799 CNY (833 USD), Transparent Edition — 5999 CNY (862 USD)

16 ГБ / 1 ТБ — только Transparent Edition 6999 CNY (1005 USD)