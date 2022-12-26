Команда разработчиков RPCS3, эмулятора игровой консоли PlayStation 3 (PS3) для ПК, достигла важной вехи в развитии своего проекта — эмулятор может запускать все игры, выпущенные для PS3. Об этом разработчики сообщили накануне в своём официальном Twitter* @rpcs3, передаёт ресурс DSOGaming. Нужно понимать, что возможность запуска не означает полной работоспособности, всего разработчики выделяют пять категорий совместимости и перечисленные — только две из них.
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Полностью работоспособных игр, без технических проблем и с производительностью, достаточной для комфортного игрового процесса, практически 68%. Около 29% игр невозможно завершить из-за наличия тех или иных проблем, ещё около 3,5% игр запускаются, но работоспособность заканчивается на игровом меню. Что удалось разработчикам на данный момент, так это свести к нулю игры, которые вообще не инициализировались бы эмулятором или загружались, но не выводили изображение.
Это очень важный этап, но впереди ещё достаточно работы, которая будет направлена не только на исправление проблем оставшихся игр, но и на общее повышение производительности, что позволяет выпускать патчи с поддержкой 60 кадров в секунду. Ранее разработчики неоднократно обращали внимание на прирост производительности при наличии у процессора поддержки AVX инструкций.