Но не все ещё полностью можно пройти.

Команда разработчиков RPCS3, эмулятора игровой консоли PlayStation 3 (PS3) для ПК, достигла важной вехи в развитии своего проекта — эмулятор может запускать все игры, выпущенные для PS3. Об этом разработчики сообщили накануне в своём официальном Twitter* @rpcs3, передаёт ресурс DSOGaming. Нужно понимать, что возможность запуска не означает полной работоспособности, всего разработчики выделяют пять категорий совместимости и перечисленные — только две из них.

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Полностью работоспособных игр, без технических проблем и с производительностью, достаточной для комфортного игрового процесса, практически 68%. Около 29% игр невозможно завершить из-за наличия тех или иных проблем, ещё около 3,5% игр запускаются, но работоспособность заканчивается на игровом меню. Что удалось разработчикам на данный момент, так это свести к нулю игры, которые вообще не инициализировались бы эмулятором или загружались, но не выводили изображение.

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Это очень важный этап, но впереди ещё достаточно работы, которая будет направлена не только на исправление проблем оставшихся игр, но и на общее повышение производительности, что позволяет выпускать патчи с поддержкой 60 кадров в секунду. Ранее разработчики неоднократно обращали внимание на прирост производительности при наличии у процессора поддержки AVX инструкций.

Источники @rpcs3 в Twitter* RPCS3 DSOGaming * заблокирован в РФ