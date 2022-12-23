Скорость накопителя до 10 ГБ/с, а модули памяти могут показать более 120 ГБ/с на современной платформе.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Как и планировалось, компания GALAX объявила сегодня в Китае о выпуске PCIe Gen5 твердотельного накопителя M.2 SSD HOF Extreme 50 и оперативной памяти HOF PRO DDR5-8000. На момент написания продукты ещё не появились на официальном сайте и технической информации о них не так много, ITHome известно о моделях ёмкостью 1 ТБ и 2 ТБ, скорости меньшей достигают 9,5 ГБ/с, модели на 2 ТБ — 10 ГБ/с.

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Производительность GALAX HOF Extreme 50 на операциях последовательного и случайного чтения и записи:

1 ТБ — 9,5 ГБ/с и 8,5 ГБ/с; 1,3 млн IOPS и 1,1 млн IOPS

2 ТБ — 10 ГБ/с и 9,5 ГБ/с; 1,5 млн IOPS и 1,25 млн IOPS

По информации ITHome, накопители основаны на новейшем контроллере Phison PS5026-E26 с поддержкой PCIe Gen5, 232-слойной флэш-памяти, используют DRAM буфер. Большое внимание в HOF Extreme 50 привлекает активная система охлаждения. Исходя из изображений, основная тепло-отводящая часть представляет собой конструкцию с тонкими алюминиевыми рёбрами, расположенными в корпусе. Корпус формирует «туннель», воздух в котором циркулирует принудительно за счёт вентилятора в центре.

Что касается памяти, GALAX выпустит парные комплекты общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ), это не только DDR5-8000, но и ещё две спецификации: 7200 МТ/с и 6800 МТ/с. Безусловно, главное внимание привлекают комплекты DDR5-8000 CL36, сообщается, что они способны обеспечить скорость чтения и записи свыше 120 ГБ/с при задержке 56,4 нс. Внешний вид соответствует скоростным характеристикам, это премиальный продукт с радиатором из алюминиевого сплава, при изготовлении использовали пескоструйную обработку и электро-форетические методы окраски.

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Точные сроки начала продаж не уточняются, цены тоже неизвестны.