Премиальная серия видеокарт компании окрасилась в серебристо-белый цвет.

В этом году с приходом зимы в белый цвет окрашиваются и видеокарты, уже несколько производителей представили свои решения нового поколения в белом цвете. К ним присоединяется Colorful — компания выпускает серебристо-белые версии флагманских видеокарт GeForce RTX 4090 и 4080 в серии Vulkan, сообщает ITHome.

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В серии Vulkan видеокарты оснащаются массивной трёх-вентиляторной системой охлаждения, она занимает чуть больше трёх слотов расширения и в своей конструкции имеет девять 8-мм тепловых трубок, крупную тепловую камеру и мощную усиливающую раму. Также производитель указывает, что для RTX 4090 используется подсистема питания со схемой фаз 24+4, а для RTX 4080 — со схемой 22+4. Отдельного внимания заслуживает богатый комплект поставки с магнитными съёмными панелями: RGB и дисплеем, на который можно выводить изображения, видео или телеметрию.

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Colorful также опубликовала видео со сборкой эффектного белоснежного ПК на базе своих компонентов, кроме новых белых видеокарт Vulkan в сборке использовалась материнская плата iGame Z690D5 ULTRA V20, комплект оперативной памяти CVN DDR5, твердотельный накопитель M.2 SSD CN600. В Китае продажи запланированы на завтра, будет ли данная серия видеокарт выпускаться массово или тираж ограничен, не уточняется, стоимость также пока неизвестна.