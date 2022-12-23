Модели ориентированы на массовый рынок.

Компания MSI выпускает новые твердотельные накопители M.2 SSD в серии Spatium, модели поддерживают PCIe Gen4 x4, выполнены в наиболее распространённом форм-факторе 2280 и не оснащаются радиаторами — ориентиром является массовый сегмент настольных ПК и ноутбуков. На рынок выходят три линейки, самая быстрая M461 включает четыре модели объёмом 500 ГБ, 1/2/4 ТБ, заявлены скорости последовательного чтения и записи до 5,0 ГБ/с и 4,2 ГБ/с соответственно, используется контроллер Phison E21T.

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Линейки M452 и M453 начального уровня предлагают накопители объёмом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ на базе контроллера Phison E19T. В серии M452 заявлены скорости последовательных операций до 3,55 ГБ/с и до 2,7 ГБ/с, в M453 — до 3,6 ГБ/с и 2,8 ГБ/с для чтения и записи соответственно. Как видно по изображениям, текстолит у этих накопителей синего цвета, в линейке M461 он чёрный. Для всех накопителей заявлено применение 3D NAND флэш-памяти и гарантия сроком на 5 лет в рамках заявленного ресурса TBW. Ресурс TBW зависит от серии, объёма накопителя и приводится в общей таблице вместе с другими характеристиками.

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Производитель обращает внимание на поддержку встроенных технологий защиты данных и исправления ошибок, а также наличие фирменного программного обеспечения для мониторинга накопителей и резервного копирования. Рекомендованная цена не уточняется.

Источники MSI Guru3D