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GALAX готовит к презентации модули DDR5-8000 в серии HOF
Также ранее сообщалось о подготовке накопителя PCIe Gen5.
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Пару дней назад GALAX опубликовала тизер нового твердотельного накопителя M.2 SSD с активным охлаждением, китайские СМИ считают, что производитель готовит презентацию ранее анонсированной модели HOF 50 EXTREME с поддержкой PCIe Gen5. На момент публикации 20 декабря производитель указал, что презентация продукта может состояться через три дня, но, вероятно, это может быть и анонс перед предстоящей выставкой CES 2023. Накануне выяснилось, что GALAX готовит не только накопитель, но и новые модули оперативной памяти DDR5, соответствующее объявление опубликовано компанией на китайской медиа-платформе bilibili.

Источник: GALAX, bilibili

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Очередной тизер намекает, что компания готовит модули DDR5 с эффективной частотой 8000 МГц. Пока это максимальная скорость среди потребительских модулей DDR5, которую удалось достичь после появления чипов памяти новых ревизий. Модули тоже будут выпущены в рамках премиальной линейки Hall of Fame (HOF), ожидается, что они получат обновлённый дизайн с RGB-подсветкой. Подробнее о новых модулях памяти планируют рассказать в ближайшие дни.

Источники
GALAX, bilibili
ITHome
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#ddr5 #оперативная память #galax
5
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