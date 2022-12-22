Также ранее сообщалось о подготовке накопителя PCIe Gen5.

Пару дней назад GALAX опубликовала тизер нового твердотельного накопителя M.2 SSD с активным охлаждением, китайские СМИ считают, что производитель готовит презентацию ранее анонсированной модели HOF 50 EXTREME с поддержкой PCIe Gen5. На момент публикации 20 декабря производитель указал, что презентация продукта может состояться через три дня, но, вероятно, это может быть и анонс перед предстоящей выставкой CES 2023. Накануне выяснилось, что GALAX готовит не только накопитель, но и новые модули оперативной памяти DDR5, соответствующее объявление опубликовано компанией на китайской медиа-платформе bilibili.

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Очередной тизер намекает, что компания готовит модули DDR5 с эффективной частотой 8000 МГц. Пока это максимальная скорость среди потребительских модулей DDR5, которую удалось достичь после появления чипов памяти новых ревизий. Модули тоже будут выпущены в рамках премиальной линейки Hall of Fame (HOF), ожидается, что они получат обновлённый дизайн с RGB-подсветкой. Подробнее о новых модулях памяти планируют рассказать в ближайшие дни.