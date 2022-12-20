Дополнительное активное охлаждение и RGB подсветка на месте.

Сегодня поднимался вопрос о сроках появления твердотельных накопителей M.2 SSD PCIe Gen5, многие уже не ждут их в этом году, но похоже, что шансы ещё есть. Компания GALAX опубликовала на официальной странице платформы bilibili интересный тизер, сообщает ITHome. Тизер может намекать, что презентация или даже выпуск скоростных накопителей GALAX в линейке HOF может состояться в этом году. Производитель не уточняет подробностей, но на тизере изображён M.2 SSD с дополнительным охлаждением, похоже, что оно активное — по центру располагается вентилятор. Также демонстрируется наличие RGB подсветки. Если машинный перевод с китайского верен, говорится о презентации или релизе через три дня.



Источник: Машинный перевод: «Новый загадочный продукт. Осталось 3 дня до презентации (или релиза)».Источник: GALAX, bilibili

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ITHome напоминает, что ещё в сентябре этого года GALAX анонсировала свои первые твердотельные накопители, поддерживающие PCIe Gen5 — модели HOF EXTREME 50. В основе линейки новый контроллер Phison PS5026-E26 и 232-слойная флэш-память 3D TLC NAND. Ожидается, что одна из моделей предложит объём 4 ТБ, ориентир по производительности: 12 ГБ/с и 10 ГБ/с — скорости последовательного чтения и записи соответственно, 1,5 млн и 1,25 млн IOPS — показатели произвольного чтения и записи блоками 4K.