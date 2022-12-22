Для компактных сборок с мощными видеокартами.

Ассортимент компактных корпусов для ПК, которые могут вместить массивные и мощные видеокарты, постоянно расширяется. Зачастую такие корпуса предполагают использование SFX блоков питания, но есть ли среди них модели, готовые обеспечить требуемой мощностью видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 или RTX 4080, да ещё и предложить стандартный кабель питания 12VHPWR, а не переходник, который в компактном корпусе очень сложно разместить. Компания SilverStone выпустила Extreme 850R Platinum, как сообщает TechPowerUp, это первый в мире блок питания SFX, основанный на стандарте Intel SFX12V 4.0 и предлагающий 16-контактный разъем питания 12VHPWR с выходной мощностью 450 Вт.

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Как следует из названия, SilverStone Extreme 850R Platinum обладает мощностью 850 Вт, его высокая эффективность подтверждается сертификатом Cybenetics Platinum. Среди других достоинств отмечается применение единой шины +12 В, японских конденсаторов с рабочей температурой до 105°C, тихого 92-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником, вентилятор останавливается при нагрузке до 150 Вт. Блок питания полностью модульный, все кабели плоские, есть полный набор наиболее распространённых защит. Кроме кабеля 12VHPWR, для подключения видеокарт есть пара кабелей 6+2. Зарубежом SilverStone Extreme 850R Platinum уже доступен по цене 215,99 долларов США.

Источники SilverStone TechPowerUp