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Для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 600/700 Kepler выпустили новые драйвера с исправлением уязвимостей
Драйвера доступны для Windows 7-11.
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Pascal Brändle, Unsplash

NVIDIA выпустила обновления безопасности для видеокарт GeForce GTX 600 и 700 серий на базе архитектуры Kepler, их основная поддержка завершилась, но время от времени видеокарты продолжают получать «заплатки» для устранения уязвимостей. Обновления выпускаются не только для современных операционных систем Windows 11 и 10 (версия драйвера 474.14), но и для Windows 7, 8 и 8.1 (версия драйвера 474.11), поддержка которых неумолимо подходит к концу и завершится 10 января будущего года.

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Драйверы исправляют довольно много уязвимостей, с полным списком которых можно ознакомиться на странице «Бюллетень безопасности», восемь уязвимостей из списка имеют оценку опасности выше 7. Также доступны подробные примечания к выпуску, отдельно для версии драйвера 474.14 и 474.11. Внимательно стоит отнестись к списку поддерживаемых видеокарт, например, не все GeForce GTX 700 серии относятся к семейству Kepler, модели GTX 750/Ti относятся к следующему поколению Maxwell.

Источники
NVIDIA
ComputerBase
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#nvidia #видеокарты #драйверы #nvidia geforce
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