А также решает несколько проблем на мульти-монитор конфигурациях и повышает эффективность при воспроизведении видео.

AMD обновила пакет программного обеспечения Adrenalin для видеокарт Radeon RX 7900 до версии 22.12.2, исправив ряд проблем. Во-первых, исправили пару неприятных моментов на конфигурациях с несколькими мониторами: искажение изображения при включении виртуального сверхвысокого разрешения и ошибку при переключении режимов отображения (конфигурации из четырёх мониторов). Далее, устранили критическую ошибку в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales при включении трассировки лучей и повысили энергоэффективность видеокарт при воспроизведении видео с аппаратным ускорением.

реклама

В следующих выпусках команда разработчиков намерена внести ещё больше исправлений, связанных с повышением эффективности. В текущем выпуске остаётся нерешённой проблемы высокого энергопотребления в простое на дисплеях с высоким разрешением и/или высокой частотой обновления, а также ряд проблем с технологией масштабирования Radeon Super Resolution и воспроизведением видео на мульти-монитор конфигурациях. Что касается проблем в играх, возможны подтормаживания во вступлении UNCHARTED 4: A Thief’s End; сбой в Valheim при использовании API Vulkan; низкая производительность в VR.

Источники AMD