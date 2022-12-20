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ADATA покажет на CES 2023 новые M.2 SSD со скоростью до 14 ГБ/с, DDR5-8000 и много других новинок
В списке большое количество компьютерных комплектующих и периферии.
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Pedro Henrique Santos, Unsplash

Помнится, ходили разговоры, что где-то в ноябре этого года на рынке появятся твердотельные накопители M.2 SSD с поддержкой PCIe Gen5. Однако 2022 год близится к завершению, а накопителей в продаже так и нет, когда их теперь ожидать? Ответ можно найти в анонсе компании ADATA, производитель компьютерных компонентов собирается посетить выставку CES 2023 под девизом Make it Fusion, Make it Xtreme и показать большое количество новинок, в частности, новые скоростные M.2 SSD. Сообщается, что накопители будут представлены под брендом XPG, получат дополнительное охлаждение, предлагя пиковые скорости чтения/записи до 14 ГБ/с и объём до 8 ТБ.

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Среди других амбициозных продуктов: созданный совместно с известной компанией Delta блок питания XPG FUSION 1600 «титанового» класса эффективности, а также другие серии блоков питания: CYBERCORE II и CORE REACTOR II. Что касается оперативной памяти, ADATA намеревается представить модули нового формата CXL (Compute Express Link) для корпоративного сегмента, для создателей контента серию ADATA ACE DDR5 в белом цвете, а для геймеров скоростные модули XPG CASTER DDR5-8000 и XPG LANCER RGB DDR5-7200 в обновлённом дизайне. Также ожидается множество игровой периферии и семейство игровых корпусов в стилистике бренда, планируется новая, вторая ревизия большого корпуса BATTLECRUISER II E-ATX с четырьмя панелями из закалённого стекла и RGB подсветкой. Следить за анонсами можно на специальной странице.

Источники
ADATA
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#ssd #твердотельные накопители #ddr5 #оперативная память #adata #xpg
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