К слову, разработчик отметил высокий нагрев своего референсного варианта RX 7900 XTX.

Продажи видеокарт AMD Radeon RX 7900 официально начались 13 декабря, за рубежом уже доступны как стандартные варианты от AMD, так и нестандартные решения, некоторые из которых получились довольно массивными и предлагают три 8-контактных разъёма питания вместо двух. Не все программы поддерживали новинки в день релиза, например, популярный инструмент для мониторинга, измерения и анализа производительности CapFrameX только накануне получил нужное обновление — бета-версия под номером 1.7.1 доступна в репозитории проекта на GitHub.

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Разработчик программы показывает, что программа может отображать в оверлее уровень нагрузки на видеопамять и графический процессор, температуру GPU, включая значение в самой горячей точке, напряжение, а также полное энергопотребление платы TBP и скорость вращения вентиляторов. К слову, разработчик утилиты в Twitter* @CapFrameX отмечал высокий нагрев видеокарты, показатель GPU Hotspot на референсной модели Radeon RX 7900 XTX достигал 109°C в игре The Callisto Protocol, правда частота графического процессора при этом поднималась до 2,9 ГГц, что выше заявленных 2,3…2,5 ГГц. Колебания частот в широком диапазоне отметили и некоторые издания в своих обзорах, так специалисты ComputerBase сообщили, что пиковая частота в играх действительно достигала 2,9 ГГц, а вне игр и того больше — 3,1 ГГц.

Источники CapFrameX, GitHub CapFrameX в Twitter* * заблокирован в РФ