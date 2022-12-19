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Анонсирована презентация смартфона Honor 80 GT и планшета Honor V8 Pro
Устройства представят в Китае на следующей неделе, появилось несколько тизеров.
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Новые устройства Honor будут представлены в Китае 26 декабря, сообщает ресурс GSMArena со ссылкой на официальную страницу бренда в социальной сети Weibo. Планируется представить новый планшет Honor V8 Pro и смартфон Honor 80 GT. Это четвёртый смартфон в серии Honor 80 и некоторые характерные серии элементы дизайна в варианте GT отличаются.

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На тизерах хорошо видно, что блок задних камер Honor 80 GT прямоугольный. У базовой версии смартфона Honor 80 и варианта Pro блок камер был стилизован под цифру 8, в варианте SE такое дизайнерское решение не применили. В варианте GT блок камер может напоминать восьмёрку на цифровом дисплее, что поможет определить принадлежность смартфона к серии. Что касается количества тыловых камер, у смартфона три камеры, у планшета одна, они объединены вместе со вспышкой в один блок. Также демонстрируется уникальный переливающийся рисунок задней крышки Honor 80 GT, в видео смартфон бороздит просторы космоса и узор крышки напоминает пролетающие мимо него звёзды. Операционная система MagicOS 7.0 предустановлена на оба устройства.

Источник: Honor в Weibo
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По информации Sparrows News, конфигурация Honor 80 GT может включать OLED дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, планшету приписывают 12,1-дюймовый дисплей и систему MediaTek Dimensity 8100.

Источники
Honor в Weibo #1, #2
GSMArena
Sparrows News
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#смартфоны #honor #планшеты
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