Золотые сертификаты, полупассивный режим работы и полностью модульная конструкция.

Ассортимент мощных блоков питания с поддержкой новейших стандартов продолжает расширяться, компания MONTECH выпускает линейку TITAN GOLD — блоки питания соответствуют стандарту Intel ATX 3.0 и предлагают один 12+4-контактный кабель питания 12VHPWR PCIe Gen5 для прямого подключения новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40. В серию входят четыре модели мощностью 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт, сообщает TechPowerUp, все они отмечены сертификатами 80 Plus Gold, Cybenetics Gold и Cybenetics Lambda A, подтверждающими эффективность более 92% и низкий уровень шума.

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Среди других достоинств линейки отмечается применение: японских конденсаторов, рассчитанных на работу при температуре до 105°C, схемы с полумостом LLC, синхронным выпрямителем SR и DC/DC преобразователем, что позволяет повысить стабильность и эффективность — отклонение напряжения не превышает 1,8%, а уровень пульсаций менее 18 мВ. Блоки питания оснащаются тихим 135-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником и поддерживают полупассивный режим работы: крыльчатка вентилятора начинает вращаться по достижению 40% нагрузки на блок питания, максимальный уровень шума достигает 27 дБ при скорости вращения 1400 об/мин, владелец блока может включить или отключить этот режим с помощью переключателя на задней панели.

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Также блоки питания MONTECH TITAN GOLD могут похвастаться модульной конструкцией, полным набором защит и наличием 10-летней гарантии. По данным TechPowerUp, зарубежные рекомендованные цены на начинаются от 139 долларов США (USD):

750 Вт — 139 USD

850 Вт — 149 USD

1000 Вт — 169 USD

1200 Вт — 199 USD

Источники MONTECH TechPowerUp