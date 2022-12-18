Выпуск моделей возможен уже на первых неделях января.

Слухи о подготовке трёх новых процессоров AMD Ryzen 7000 без индекса X с пониженным до 65 Вт базовым теплопакетом продолжают получать подтверждения. Ожидается, что новинки представят во время выставки CES 2023 и это будет ответ на процессоры конкурента Intel Core 13-го и 12-го поколений, модели i9, i7 и i5. Публикация обзоров прессы или даже полноценный запуск якобы намечен на 9 января, сообщает VideoCardz, ссылаясь на пару слайдов из предполагаемой презентации.

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Информацию стоит воспринимать скептически, но, если допустить, что она верна, подтверждаются прогнозы инсайдеров в отношении цен и тактовых частот. Старшим процессором 65-ваттной линейки станет 12-ядерный и 24-поточный Ryzen 9 7900. Относительно X модели его пиковая частота снизилась на 200 МГц. К процессору могут добавить фирменный кулер Wraith Prism с тепловыми трубками и подсветкой, такому комплекту приписывают рекомендованную цену (РРЦ) 429 долларов США (USD).

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Пиковая частота 8-ядерного и 16-поточного AMD Ryzen 7 7700 снизилась на 100 МГц, а 6-ядерного и 12-поточного Ryzen 5 7600 — на 200 МГц. Предполагается, что 8-ядерная модель получит кулер Wraith Prism, а 6-ядерная более простой Wraith Stealth без теплотрубок и подсветки. Уровень РРЦ для этих процессоров 329 USD и 229 USD соответственно. Опубликованные VideoCardz слайды не содержат информации о базовых частотах, по слухам, они будут ниже на величину до 1,1 ГГц.

Источники VideoCardz и Wccftech