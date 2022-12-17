После первых обзоров и начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 в Сети стали появляться сообщения о якобы наличии различных недочётов в графическом процессоре Navi 31. В прошивке видеокарт увидели информацию о ревизии графического процессора A0. Так обозначается самая ранняя ревизия и почему-то это было воспринято в сообществе так, что для видеокарт используется незавершённый графический процессор. Масла в огонь подлил и известный в Twitter* под псевдонимом @Kepler_L2 энтузиаст, он обнаружил в драйверах с открытым исходным кодом Mesa3D участок, который указывал, что в ревизии A0 не работает предварительная выборка шейдеров. Складывалась мрачная картина, которую дополняли сообщения о нестабильных частотах и производительности. Теперь всему этому появились опровержения, пора разобраться.
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Ресурс Tom’s Hardware получил официальный ответ от AMD, главное: «Как и в предыдущих поколениях оборудования, предварительная выборка шейдеров поддерживается в RDNA 3…», а найденный @Kepler_L2 блок кода «…управляет экспериментальной функцией, которая не предназначалась для включения в эти продукты и не будет включена в этом поколении…».
Что касается ревизии, AMD не прокомментировала этот вопрос, но ранняя ревизия A0 не означает, что графический процессор не доработан и должен содержать какие-то недочёты. Как объясняют специалисты, чипы ревизии A0 выпускались в прошлых поколениях продуктов AMD Radeon, выпускаются и другими компаниями, короче говоря, если чип готов и отвечает требованиям в ревизии A0, то он идёт в производство и не нужно искать в этом какой-то подвох.
Другую версию высказывает Twitter* инсайдер @All_The_Watts, по его информации, Radeon RX 7900 поставляются с графическим процессором ревизии A1, а в видеокартах может использоваться старая прошивка, в которой ревизию не исправили на новую.
- Источники
- Tom's Hardware
- @Kepler_L2 и @All_The_Watts в Twitter*
- * заблокирован в РФ