Это в однопоточной нагрузке, в многопоточной превосходство меньше.

Intel намеревается представить первый потребительский процессор с тактовой частотой 6,0 ГГц — это модель Core i9-13900KS. Когда состоится презентация, официально неизвестно, возможно, на выставке CES 2023 в начале следующего года. Пиковой частоты процессор будет достигать за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB), она на 200 МГц выше, чем у базовой версии 13900K. Также на 100 МГц повысится частота Turbo Boost Max 3.0 и на 200 МГц максимальная частота эффективных ядер. Базовый теплопакет модели вырос со 125 Вт до 150 Вт, пиковая мощность осталась прежней — 253 Вт. Насколько удастся повысить производительность за счёт таких изменений? Ответ есть у Twitter* инсайдера @g01d3nm4ng0, он опубликовал сравнительные результаты флагманских процессоров нового поколения в Cinebench R23, сообщает Wccftech.

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По информации инсайдера, Intel Core i9-13900KS способен набрать в этом бенчмарке 2366 баллов в однопотоке и 40998 баллов в многопотоке. Результаты на 5,5% и 3,3% соответственно больше тех, что показывает 13900K. Преимущество над моделью i9-13900 с теплопакетом 65 Вт больше всего в однопоточной производительности, примерно 21,5%, в многопотоке всё скромнее — 6,5%. Над AMD Ryzen 9 7950X преимущество 13900KS достигает 15% и 8% в однопотоке и многопотоке соответственно. Также инсайдер называет дату 12 января, возможно, это день начала продаж.

Источники @g01d3nm4ng0 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ