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ASUS выпустила видеокарты ROG STRIX GeForce RTX4090 и 4080 в белом цвете
Появилось четыре новых варианта White Edition.
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3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В новом поколении видеокарт NVIDIA компания ASUS не отказалась от выпуска вариантов серии ROG Strix в белом цвете. В базовом исполнении GeForce RTX 40 серии ROG Strix преимущественно выполнены в тёмной расцветке, чёрный и серый цвета сочетаются с хромированными, синими и красными элементами, а также RGB-подсветкой. Теперь в VideoCardz заметили появление на сайте производителя новых вариантов ROG Strix White Edition — это белоснежные видеокарты, которые сохранили некоторые хромированные элементы кожуха и RGB подсветку.

ROG Strix GeForce RTX 4090 White Edition. Источник: ASUS

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Всего в каталоге ASUS появилось четыре новых видеокарты ROG Strix White Edition — это модели NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, в исполнениях с заводским разгоном и без. В белый цвет окрашены кожух и каркас системы охлаждения, вентиляторы, а также пластина, закрывающая обратную сторону печатной платы, а вот сама печатная плата осталась чёрной, кому-то такой контраст понравится даже больше, чем полностью белое исполнение с белой печатной платой. Дизайн коробки тоже изменился, теперь она преимущественно белая, что выделяет её среди базовых решений.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Новые видеокарт ASUS ROG Strix — одни из самых больших на рынке. В длину они занимают 35,7 см, а в ширину — 3,5 слота расширения. Используется полностью переработанная печатная плата, один 12+4-контактный разъем питания.

Источник:
ASUS
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #asus #nvidia geforce
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