В новом поколении видеокарт NVIDIA компания ASUS не отказалась от выпуска вариантов серии ROG Strix в белом цвете. В базовом исполнении GeForce RTX 40 серии ROG Strix преимущественно выполнены в тёмной расцветке, чёрный и серый цвета сочетаются с хромированными, синими и красными элементами, а также RGB-подсветкой. Теперь в VideoCardz заметили появление на сайте производителя новых вариантов ROG Strix White Edition — это белоснежные видеокарты, которые сохранили некоторые хромированные элементы кожуха и RGB подсветку.
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Всего в каталоге ASUS появилось четыре новых видеокарты ROG Strix White Edition — это модели NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, в исполнениях с заводским разгоном и без. В белый цвет окрашены кожух и каркас системы охлаждения, вентиляторы, а также пластина, закрывающая обратную сторону печатной платы, а вот сама печатная плата осталась чёрной, кому-то такой контраст понравится даже больше, чем полностью белое исполнение с белой печатной платой. Дизайн коробки тоже изменился, теперь она преимущественно белая, что выделяет её среди базовых решений.
Новые видеокарт ASUS ROG Strix — одни из самых больших на рынке. В длину они занимают 35,7 см, а в ширину — 3,5 слота расширения. Используется полностью переработанная печатная плата, один 12+4-контактный разъем питания.
- Источник:
- ASUS
- VideoCardz