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Портативная консоль OneXPlayer 2 со съёмными контроллерами и AMD Ryzen 7 6800U оценивается в 899 USD
Новинка трансформируется в планшет или ноутбук, пока запланированы предварительные заказы.
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Не так давно сообщалось о подготовке портативной игровой приставки OneXPlayer 2 от компании One-Netbook, устройство заинтриговало некоторыми особенностями, в частности, съёмными контроллерами. Компания опубликовала полноценный анонс, передаёт VideoCardz, теперь можно подробнее ознакомиться с особенностями и характеристиками платформы.

Источник: OneXPlayer, One-Netbook

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В основе OneXPlayer 2 производительный мобильный APU AMD Ryzen 7 6800U: 8 ядер, 16 потоков, пиковая частота до 4,7 ГГц и интегрированная графика Radeon 680M на базе архитектуры RDNA 2. Графика предлагает 12 вычислительных блоков Compute Unit (CU) и ощутимо быстрее интегрированных решений Vega предыдущего поколения. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Консоль планируют представить в вариантах с объёмом оперативной памяти 16 ГБ и 32 ГБ, постоянной — 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ.

Кроме производительной платформы у устройства есть множество других преимуществ, в их числе большой 8,4-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2560×1600 и поддержкой стилусов, как фирменного, так и многих других, в частности, SurfacePen от Microsoft — распознаётся 4096 уровней нажатия. Аккумулятор 65,5 Вт·ч заряжается на 50% за 40 минут, есть вибромотор, гироскоп, динамики Harman, поддержка настольной подставки. Поддерживается и внешняя клавиатура на магнитном соединении, что в купе со съёмными контроллерами делает устройство легко трансформируемым из игровой приставки в ноутбук или планшет, а также позволяет разделять и комбинировать контроллер с другими устройствами ввода для совместной игры с друзьями. Что немаловажно, используется ОС Windows.

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Предварительные заказы планируется открыть 18 декабря на краудфандинговой площадке Indiegogo, ожидается, что доставка первых устройств покупателям будет осуществлена в марте 2023 года. Цена на устройство начинается от 899 долларов, подробнее о OneXPlayer 2 можно узнать на сайте компании.

Источник:
OneXPlayer, One-Netbook
VideoCardz
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#портативные консоли #onexplayer #one-netbook #портативные пк
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