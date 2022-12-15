Как насчёт расширения, автоматически создающего библиографические ссылки по ГОСТ 7.0.5-2008?

Lauren Edvalson, Unsplash

Команда Google Chrome тоже подводит итоги года и составила подборку полезных расширений для браузера. В списке действительно можно найти интересные расширения, хотя не все из них найдут применение у рядового пользователя. Многие активно ведут заметки, изучая что-то в Сети, составляют инструкции для себя или других пользователей. В данном случае разработчики Chrome рекомендуют обратить внимание на расширение Tango, где есть множество инструментов для создания структурированных, последовательных инструкций, расширение требует регистрацию.

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Для быстрого чтения кому-то может понравиться расширение SwiftRead, оно выводит текст страницы в отдельном окне, используя методику Rapid Serial Visual Presentation или RSVP — слова показываются быстро одно за другим. Расширение LINER позволит делать пометки в статьях и сохранять их, но требует для этого регистрацию. А если вы веб-дизайнер, может пригодиться VisBug — расширение позволяет вызывать плавающую панель с настройками стилей для элементов веб-страницы, пригодится даже обычному пользователю или блогеру при вёрстке публикаций.

Пример библиографической ссылки MyBib: Free Citation Generator на статью сайта Overclockers.ru

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Для работы с вкладками и группами вкладок разработчики Chrome рекомендуют обратить внимание на Workona, а для тех, кому не хватает жестов мыши — на CrXMouse Chrome Gestures. Что касается учебного процесса, расширение eJOY поможет в изучении иностранных языков за счёт добавления к видео субтитров на разных языках, а Equatio — расширит возможности работы с формулами, есть даже распознавание рукописных. MyBib: Free Citation Generator пригодится для составления библиографического списка — есть поддержка множества стандартов, включая ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка», идеально для студента. Это не все рекомендации, остальные можно увидеть в блоге Google вместе с ссылками на страницы расширений в магазине Chrome.