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Moleculo За пост начислено вознаграждение
TeamGroup представила комплекты T-Create DDR5 объёмом до 64 ГБ для настольных ПК и ноутбуков
Максимальная скорость 6400 МТ/с.
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-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

TeamGroup представила в серии оперативной памяти T-Create для создателей контента три линейки продуктов для настольных компьютеров и ноутбуков: Expert и Classic Desktop, Classic Laptop. Серия охватывает широкий диапазон скоростных характеристик, от 5200 до 6400 МТ/с, предлагая парные комплекты общим объёмом до 64 ГБ (2×32 ГБ). Линейка Expert Desktop ориентирована на высокопроизводительные системы, предназначенные для решения разнообразных и тяжёлых задач обработки контента. В линейку входят комплекты DDR5-6000/6400 с пониженным задержками. Серия Classic Desktop предлагает модули DDR5-5600/6000 для настольных компьютеров, а Classic Laptop — DDR5-5200/5600 в формате SO-DIMM для ноутбуков.

Источник: TeamGroup

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Модули для настольных ПК оснащаются радиаторами из анодированного алюминиевого сплава и термопрокладками с высокой теплопроводностью, дизайн радиаторов строгий, они выполнены в чёрном цвете и не имеют подсветки, присутствует только обозначение бренда, серии и линейки. Модули для ноутбуков используют для охлаждения накладки из ультратонкого графен-металлического композитного материала. При производстве используется 10-слойная печатная плата, конденсаторы, устойчивые к высоким температурам, отборные микросхемы памяти — всё для стабильной работы в тяжёлых задачах. За рубежом начало продаж запланировано на февраль 2023 года.

Источник: TeamGroup и VideoCardz
Источник:
TeamGroup
VideoCardz
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#ddr5 #оперативная память #teamgroup
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Легчайшие 40 руб в моей жизни. Ну да, про говно ты прав . смотри все яйца в говне
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Кружит голову Ландыш
13:18
Мой дед то же яйца не любил. У него к ним отвращение было. Он говорил что у курицы одна дырка из которой она какает и оттуда яйца выходят. Кстати поэтому яйца почти всегда в говне курином.
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FelsheR-БАН100536
13:18
ты Летова своими ананистическими руками бандеровца - не тронь! Он вас пидаров гнобил не по детски!))
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
13:15
Если честно, я яйца вообще не ем .не люблю А вот Лёха вообще Монстр, он прям сырые залпом пьёт, не знаю как его не тошнит. Давно в курятник не ходил, Сейчас посмотрю что этого там мои несушки уже нане...
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