Максимальная скорость 6400 МТ/с.

TeamGroup представила в серии оперативной памяти T-Create для создателей контента три линейки продуктов для настольных компьютеров и ноутбуков: Expert и Classic Desktop, Classic Laptop. Серия охватывает широкий диапазон скоростных характеристик, от 5200 до 6400 МТ/с, предлагая парные комплекты общим объёмом до 64 ГБ (2×32 ГБ). Линейка Expert Desktop ориентирована на высокопроизводительные системы, предназначенные для решения разнообразных и тяжёлых задач обработки контента. В линейку входят комплекты DDR5-6000/6400 с пониженным задержками. Серия Classic Desktop предлагает модули DDR5-5600/6000 для настольных компьютеров, а Classic Laptop — DDR5-5200/5600 в формате SO-DIMM для ноутбуков.

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Модули для настольных ПК оснащаются радиаторами из анодированного алюминиевого сплава и термопрокладками с высокой теплопроводностью, дизайн радиаторов строгий, они выполнены в чёрном цвете и не имеют подсветки, присутствует только обозначение бренда, серии и линейки. Модули для ноутбуков используют для охлаждения накладки из ультратонкого графен-металлического композитного материала. При производстве используется 10-слойная печатная плата, конденсаторы, устойчивые к высоким температурам, отборные микросхемы памяти — всё для стабильной работы в тяжёлых задачах. За рубежом начало продаж запланировано на февраль 2023 года.