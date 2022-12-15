И за несколько месяцев перед ним Moment 2.

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 22H2 в сентябре, дальнейший подход к обновлению возможностей операционной системы изменился, новый план подразумевает, что обновления будут появляться чаще, но, видимо, будут меньше. Предположительно, это может повысить качество подготовки и при этом ускорить решение возможных проблем после релизов. Первое обновление «Момент 1» (Moment 1) выпустили уже в октябре, теперь Neowin сообщает со ссылкой на Twitter* инсайдера @_h0x0d_, что обновление Moment 3 могут выпустить в мае 2023 года. Эту же информацию подтверждает Deskmodder, ссылаясь на свои источники.

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Официальных подтверждений от Microsoft или окончательных списков новых функций, которые может принести обновление Moment 3, нет. На данный момент даже нет информации, какие нововведение и когда принесёт обновление Moment 2. Но, если предположить, что информация о майском релизе Moment 3 верна, обновление Moment 2 можно ожидать в феврале или марте, считают в Deskmodder, отмечая, что некоторые возможности этого обновления уже внедряются в сборки Windows 11, как в предварительные, так и в релизные.

Источник: @_h0x0d_ в Twitter* Neowin и Deskmodder * заблокирован в РФ